Komora upozorava da bi dodatni nameti mogli imati ozbiljne posledice po domaću proizvodnju hrane, koja se godinama suočava sa rastućim troškovima, niskim otkupnim cenama i sve težim uslovima poslovanja.

"Pozivamo donosioce odluka da preispitaju svoju odluku. U suprotnom, rizikujemo potpuni slom i gubitak ovog malog preostalog dela domaće poljoprivredne proizvodnje. Novi talas gašenja Danas su hrvatski poljoprivrednici među najvećim gubitnicima trenutne ekonomske situacije. Troškovi proizvodnje rastu iz meseca u mesec, dok prihodi stagniraju", saopštila je HPK, piše Dnevno.hr

Komora smatra da bi dodatno povećanje poreskog opterećenja moglo dovesti do novog talasa zatvaranja malih farmi i daljeg smanjenja domaće proizvodnje hrane.

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