Najveće promene odnose se na boje pojedinih apoena koje su decenijama bile prepoznatljive građanima. Tako bi novčanica od 50 KM, koja je do sada bila pretežno crvene boje, ubuduće trebala imati narandžaste i plave tonove. Za novčanicu od 100 KM predviđena je kombinacija smeđe i ljubičaste boje, dok će apoen od 200 KM dobiti plavo-žutu nijansu, piše Fokus.



Promene su predviđene i za novčanicu od 20 KM koja će biti izrađena u nijansama sivosmeđe i zelene boje.



Prema nezvaničnim informacijama, javnosti bi novi dizajn trebao biti predstavljen tokom 2027. godine, dok se puštanje novih novčanica u opticaj očekuje godinu kasnije, odnosno 2028. godine.



Istovremeno, izvor navodi da fotografije koje se poslednjih dana dele na društvenim mrežama i prikazuju navodni novi izgled konvertibilnih maraka nisu autentične. Reč je o ilustracijama nastalim uz pomoć veštačka inteligencije, koje nemaju veze sa stvarnim dizajnom koji priprema Centralna banka BiH.



U međuvremenu je raspisan i tender za izradu novih novčanica vredan 21,5 miliona KM. Od budućeg izvođača traži se iskustvo u izradi novčanica eura, kao i laboratorijska infrastruktura za kontrolu kvaliteta papira i zaštitnih elemenata, pišu mediji BiH.

Papir koji će se koristiti za izradu novih novčanica mora dolaziti od proizvođača akreditovanog za proizvodnju papira za evro novčanice, što bi trebalo osigurati visok nivo kvaliteta i zaštite novih konvertibilnih maraka.



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