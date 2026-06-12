Na vrhu liste najpristupačnijih destinacija našla se oblast Burgasa na bugarskoj obali Crnog mora, koja, sa prosečnom cenom nedeljnog odmora od oko 660 evra po osobi, ne može biti jeftinija.

Najpristupačnije mesto na Crnom moru Promena je još iznenađujuća jer je prošle godine Tunis dominirao rangiranjem - ove godine je potpuno ispao iz prvih deset.

Šef za odmore i ponude u TravelSupermarket-u, Kris Veber, komentarisao je rezultate rekavši: "Bugarska koja ove godine osvaja krunu je pogodan trenutak. Oblast Burgasa - dom Sunčanog brega i samog Burgasa - dugo je bila jedna od najisplativijih destinacija na Crnom moru, ali preskočiti Tunis na vrh rangiranja ol-inkluziv mnogo govori o vrednosti koju trenutno nudi britanskim putnicima".

Veber je dodao: "Takođe je zapanjujuće da Tunis, koji je prošle godine držao prva dva mesta, ove godine nije ni među prvih deset - podsetnik da se najjeftinije destinacije mogu menjati iz godine u godinu".

Sunčani breg i okolna područja Područje Burgasa nalazi se u jugoistočnoj Bugarskoj, duž obale Crnog mora.

Najpoznatija turistička destinacija u regionu je Sunčani breg, najveće letovalište u Bugarskoj sa skoro osam kilometara peščanih plaža i živahnim noćnim životom.

Sveobuhvatni paketi za ovo područje dostupni su od 289 evra po osobi sredinom juna, a cene rastu na oko 612 evra u julu. Dodatna prednost ove crnomorske zemlje su izuzetno niski troškovi van pansiona.

Kuglica sladoleda može se kupiti za oko 1,40 evra, pivo košta oko dva evra, porodični ručak košta oko 32 evra, dok večera od tri jela za dve osobe košta pristupačnih 25 evra.

Upravo zbog ovih brojki, to je destinacija koju mnogi neopravdano izbegavaju godinama. Atraktivnost regiona upotpunjuju obližnji istorijski gradovi Sozopol i Nesebar.

Nesebar je poznat po bogatoj prošlosti, starom gradskom jezgru sa kaldrmisanim ulicama i simboličnoj vetrenjači iz 19. veka koja podseća na pomorsku tradiciju grada.

Tunis pada sa trona Dok Bugarska preuzima primat, prošlogodišnji šampion je doživeo dramatičan pad. Tunis je prošle godine držao dva vodeća mesta, ali su ona potpuno nestala iz prvih deset, što analitičari tumače kao potvrdu da se odnos cene i kvaliteta turističke ponude brzo menja.

Odmah iza Bugarske na rang listi TravelSupermarket nalazi se španska Menorka sa prosekom od oko 700 evra po osobi, zatim slede Bodrum u Turskoj (oko 705 evra), Antalija i Dalaman, i Rodos u Grčkoj. Na Rodosu, Majorci i Dalamanu u Turskoj, cene su ove sezone niže nego prošlog leta, sa uštedama do 125 evra po osobi.

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