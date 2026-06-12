Nakon najnovijih podataka, premijer Andrej Plenković rekao je da mu je cilj da do 2028. godine prosečna plata u Hrvatskoj bude 1.600 evra, ocenivši da je od početka mandata nominalna plata porasla za 108 odsto, a realna, kada se oduzme inflacija, za 49 odsto.

Ipak, mnogi Hrvati o prosečnoj, pa čak i o medijalnoj plati mogu samo da sanjaju. Korisnik del5000 na Reditu pokrenuo je temu gde idu da rade ljudi koji nisu zadovoljni platom od 1.000 do 1.200 evra.

Nezadovoljni platom

"Juče sam otvorio temu o radu u hotelu i ponovo čuo čuvenu rečenicu kako je plata od 1.000 do 1.200 evra nedovoljna i mala (što je i istina) i da ljudi zbog toga ne ostaju dugo, već odlaze tamo gde su bolje plaćeni.



Zanima me gde onda svi ti ljudi odlaze? Kancelarijski poslovi su plaćeni otprilike isto, a često su to i rukovodeće pozicije. Bankarske plate su takođe vrlo male, a i u trgovini se uglavnom zarađuje između 1.000 i 1.200 evra. Gde ste vi otišli da radite nakon što ste bili nezadovoljni platom od 1.000 do 1.200 evra?", postavio je pitanje i dobio mnoštvo odgovora ljudi koji su izbegli plate od 1.200 evra i danas zarađuju više.



"Evo da ti ispričam svoj radni staž. Završila sam srednju školu i odmah otišla da radim. Prvo sam radila u telekomunikacijama i tamo sam dobro zarađivala jer sam ostvarivala ciljeve. Onda su me razočarali pa sam dala otkaz i radila u prodavnici za vrlo malu platu i prekovremene sate. Dok sam tamo radila, učila sam Excel i sve što bi mi moglo zatrebati za kancelarijski posao da bih bila spremna. Dobila sam kancelarijski posao sa platom od 1.100 evra. Uz posao sam upisala fakultet. Zatim sam pronašla drugi kancelarijski posao za 1.300 evra.



Svaki dan nakon posla idem na fakultet. Izlazim iz kuće u 7 ujutro, a vraćam se oko pola 8 ili pola 10 uveče. Evo, uz fakultet i posao sada sam potpuno promenila struku i imaću platu od 1.600 evra. Ništa ne dolazi preko noći, pogotovo ako si pasivan. Zašto bi neko ulagao u tebe ako ti ne ulažeš u sebe? Sve se to dogodilo u mojih nepunih sedam godina radnog staža, a trenutno sam druga godina fakulteta. Ne kukaj, već se potrudi i kreni", napisala mu je jedna korisnica.

Plata za konobare

"Čista plata za konobare je otprilike od 1.400 do 1.500 evra. U to ulaze dodaci za prekovremene sate, praznike, nedelje i sve ostalo."



"Niko nije lud da svaki dan vozi kamion s jednog kraja države na drugi pa onda, gle čuda, jedan vozač kamiona može da zaradi više od 2.000 evra jer za 1.000 evra neće voziti niko. Ali postoji mnogo ljudi koji rade teške poslove za 1.200 evra i rado bi radili kancelarijski posao u banci za isti iznos. I onda, naravno, banka pronađe sasvim dovoljno radnika za tu platu."



"Novac nije u kancelarijama već u zanatima. Govorim kao osoba sa visokom stručnom spremom ekonomske struke koja radi kancelarijski posao rukovodioca, a imam iskustva i na građevini."

Plata iznad 2.000 evra

"1.800 evra u kancelariji, a na građevini duplo više. Ali ne mislim na klasičnu građevinu, mešanje betona i teške fizičke poslove. Mislim na vodu, struju, klime, knauf, adaptacije, pločice... Ima mnogo ljudi koji imaju male firme sa dva ili tri zaposlena. Ako znaš da radiš i brzo učiš, a uz to znaš da pregovaraš, vrlo brzo možeš da vodiš mali tim. Kancelarijski posao je lakši, nema prženja na suncu, nisi prljav i izgledaš ozbiljnije. Ali nema napredovanja bez iskaznice, a moraš biti osoba bez karaktera da uspeš."



"Brat ima platu od 2.000 evra i vozi kamion. Tata ima skoro 3.000 evra zbog dodatnih kategorija i povremenog rada subotom. Komšinica radi tretmane za lice u jednom salonu. Ima fiksni deo plate i proviziju pa dođe do oko 2.000 evra. Rođak radi u maloj firmi kao CNC operater i ima više od 2.000 evra plate."



"Sada ima firmi u Austriji koje traže mnogo CNC programera. Radiš od ponedeljka do četvrtka, a četvrtkom posle posla ideš kući u Hrvatsku."

"Moraš zasukati rukave"

"Za više od 1.500 evra bez fakulteta moraš zasukati rukave, oznojiti se i raditi. Pomoćni majstori na građevini i slični poslovi traženi su koliko god želiš. Pomoćni vodoinstalater ili monter klima-uređaja može da zaradi od 1.500 do 2.000 evra, na primer. Ali ljudi ne žele da rade takve poslove jer im je prijatnije da rade od ponedeljka do petka osam sati u kancelariji ili prodavnici, na čistom i bez fizičkog napora."



"Jednostavno se zapitaj koliko novca zarađuješ poslodavcu. Ako radiš za 1.100 evra, na primer, i imaš deset kolega koji rade isti posao za istu platu, zapitaj se koliko više ili manje novca donosiš firmi. Ako si sposoban da zaradiš firmi deset puta više novca nego tvoje kolege koji rade isti posao, to bi ti se kad-tad trebalo isplatiti kroz bolju poziciju i veću platu. Do tada napretka nema. I uvek je pitanje koliko si lako zamenjiv. Ako si kao i svi drugi, ne možeš imati veliku vrednost."



"Najlakše je raditi kao konobar. Konobari su stalno traženi, a ako si ljubazan, spretan i brz, posao se brzo nauči. Često viđam oglase sa platom od 1.400 do 1.600 evra, a nedavno sam videla i 2.000 evra. Kuvari imaju i po 2.500 evra, rukovodioci restorana 3.000 i više. Elektrotehničari i slične struke zarađuju od 1.500 do više od 2.500 evra. Govorimo o Zagrebu. Knjigovođe i računovođe takođe zarađuju između 1.500 i 2.000 evra. To su zanimanja za koja sam videla da su dobro i odlično plaćena. Te plate su bile navedene u oglasima ili sam ih čula na razgovorima za posao, piše Dnevno.



Prodavci su uglavnom standardno plaćeni, stotinak evra gore-dole. Vrlo retko se pojavi neka bolja plata. Pre nekoliko meseci dobila sam ponudu od 1.700 evra za posao prodavca. Nisu me zanimali njihovi proizvodi, čak su bili u suprotnosti sa mojim stavovima pa sam odbila ponudu, iako je iznos bio vrlo velik za prodaju."



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