Altman, koji je nosio tamno odelo i belu košulju, viđen je u sudnici u Ouklandu, gde su neki potencijalni porotnici u saveznom građanskom postupku izneli nepovoljne stavove o veštačkoj inteligenciji (AI) i o Masku, najbogatijem čoveku na svetu.

„Ilona ne zanimaju ljudi, baš kao ni našeg predsednika“, rekao je jedan potencijalni porotnik sudiji Okružnog suda SAD Ivoni Gonzalez Rodžers. Taj muškarac, koji radi u građevini i opisao sebe kao „zavisnika od mimova“ i „vrstu koja izumire“ jer i dalje prima štampane novine, dodao je da misli da Maska zanima samo novac, piše Biznis insajder.

Drugi potencijalni porotnik, zaposlen u gradskoj upravi Oaklenda, rekao je da ima čvrsto mišljenje o Masku. Naveo je da će dati sve od sebe da pristupi slučaju bez predrasuda, iako ga je u upitniku pre suđenja nazvao „kretenom“.

Mask nije prisustvovao prvom danu suđenja između dvojice najmoćnijih milijardera iz tehnološke industrije. Kako je reč o građanskom postupku, strane nisu obavezne da prisustvuju osim ako svedoče. Do sada su Mask i Altman uglavnom prepustili slučaj svojim advokatima, uz povremene prozivke na internetu.

Direktor kompanije Tesla podneo je tužbu protiv OpenAI-ja, Altmana i predsednika OpenAI-ja Greg Brokman pre dve godine, tvrdeći da su ga namerno „obmanuli“ da zajedno s njima osnuje kompaniju 2015. godine.

Šta piše u Maskovoj tužbi

Mask u tužbi navodi da je uložio desetine miliona dolara u OpenAI kako bi podržao njegovu prvobitnu misiju kao neprofitne organizacije posvećene razvoju veštačke inteligencije za dobrobit javnosti, ali da je ta misija kasnije napuštena, delimično kroz partnerstvo kompanije sa Majkrosoftom u vlasništvu Bila Gejtsa. I Majkrosoft je naveden kao tuženi u Maskovoj tužbi.

Tužbom se traži više od 100 milijardi dolara odštete, kao i velike promene u strukturi kompanije vredne 850 milijardi dolara koja stoji iza ČetGPT-a. Slučaj dolazi u trenutku kada se OpenAI navodno priprema za izlazak na berzu. Ranije u ponedeljak, Mask i OpenAI razmenili su uvrede na Maskovoj platformi X, pri čemu je Mask Altmana nazvao „Scam Altman“, dok je OpenAI tužbu opisao kao „neosnovan i ljubomoran pokušaj da se sabotira konkurent“.

Očekuje se da će Mask svedočiti tokom višenedeljnog suđenja, zajedno sa Altmanom i drugim tehnološkim rukovodiocima poput direktora Majkrosofta Satje Nadela. Neki potencijalni porotnici u ponedeljak su rekli sudu da imaju rezerve prema veštačkoj inteligenciji. Jedna medicinska sestra izjavila je da ne veruje AI-ju i da joj se ne dopada način na koji se ova brzo napredujuća tehnologija koristi na radnom mestu.

„Samo mi daje još više posla“, rekla je ona, objašnjavajući da njen poslodavac koristi AI alate za obradu medicinske dokumentacije pacijenata koju ona i dalje mora da proverava zbog grešaka.

Jedna žena koja radi u jedinici za psihijatrijsku negu na Stenford univerzitetu rekla je da ima određene brige u vezi sa AI-jem, ali da može da pristupi slučaju otvorenog uma. „Lično ga ne koristim mnogo jer moram sve dodatno da proveravam, pa mi je lakše da to uradim sama“, rekla je ona, koja je na kraju izabrana za porotu.

Druga potencijalna porotnica, doktorantkinja genetike, rekla je da ima pretplatu na ČetGPT i da ga koristi, zajedno sa Claude-om kompanije Antropik, za pisanje koda i imejlova.

"Ilon je bezveze"

Zabrinutost potencijalnih porotnika bila je vidljiva i ispred suda, gde su se okupili demonstranti kako bi protestovali protiv veštačke inteligencije. Jedna osoba u robotskom kostimu nosila je natpis „Altmanov AI porobljivač“. Velika naduvana figura nosila je poruku: „Ilon je bezveze“. Do kraja ponedeljka izabrano je devet porotnika. Uvodna izlaganja zakazana su za utorak.

U jednom trenutku, Maskov advokat Steven Molo zatražio je od sudije da isključi potencijalnu porotnicu koja je Maska u upitniku nazvala „pohlepnim, rasističkim, homofobnim smećem“, kao i drugu koja je napisala da je Mask „vrhunski kreten“.

„Realnost je da ga ljudi ne vole“, rekla je sudija Maskovom pravnom timu o njihovom klijentu. „Ali to ne znači da Amerikanci, uprkos tome, ne mogu imati integritet kada je reč o sudskom procesu.“

