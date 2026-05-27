Naime, u Vajber grupi "Tražim posao, nudim posao" objavljeni su oglasi za zapošljavanje radnika u luksuznom hotelu "Prezident" u Čapljini.

Posebno se ističu plate za kuvare, koje dostižu skoro 6.000 konvertibilnih maraka, odnosno 3.000 evra.

Kako je navedeno u oglasu, hotel traži kuvara za rad u restoranu à la carte, a ponuđena plata se kreće od 2.500 do 3.000 evra, odnosno otprilike između 4.900 i 5.900 konvertibilnih maraka.

Pored visoke plate, zaposlenima se nudi besplatan smeštaj, rad u smenama, jedan slobodan dan nedeljno, stalno zaposlenje, kao i 2×12 dana godišnjeg odmora.

Pored kuvara, hotel traži i konobare i konobarice, za koje se nudi plata od 2.500 do 3.000 konvertibilnih maraka, uz zagarantovan smeštaj i hranu, rad u smenama (šest dana rada i jedan slobodan dan), kao i mogućnost stalnog zaposlenja i dodatnih bonusa, piše Biznisinfo.ba.

Vlasnik je bivši fudbaler

Hotel "Prezident" nalazi se u Tasovčićima kod Čapljine, na veoma atraktivnoj lokaciji blizu granice sa Hrvatskom, glavnog puta ka Jadranskom moru, ali i turističkih destinacija poput Međugorja i Mostara.

Reč je o luksuznom objektu otvorenom 2021. godine, koji je brzo postao jedno od poznatijih mesta za smeštaj i organizaciju događaja u Hercegovini.

Zanimljivo je da je jedan od vlasnika hotela bivši hrvatski reprezentativac i fudbaler Nikica Jelavić, koji je hotel pokrenuo zajedno sa poslovnim partnerom Goranom Suškom.

Oglasi su izazvali veliki broj reakcija na društvenim mrežama, posebno zbog činjenice da su plate višestruko veće od prosečnih u sektoru ugostiteljstva u BiH.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.