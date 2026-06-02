Ramsko jezero je akumulacija na reci Rami. Nalazi se u opštini Prozor-Rama u Bosni i Hercegovini, okruženo planinskim vencima Raduše, Makljena, Ljubuše i Vrana.

Jezero je nastalo 1968. godine. Dugačko je 12 kilometara i duboko 95 metara, a njegove vode mogu da variraju oko 50 metara. Njegova ostrva i poluostrva daju mu posebnu lepotu, a najpoznatije je poluostrvo Šćit, koje svojim oblikom mnoge podseća na gitaru. Na Šćitu se nalazi franjevački manastir, a tu je i popularna kafana Gaj.

Na terasi možete uživati u prelepom pogledu i lokalnim specijalitetima. Najpopularniji su domaća pita, jagnjetina, teletina, sir i pastrmka, uz neizostavnu čašu ramske šljivovice.

Voda čuva sećanje na prošli život

Kulturno nasleđe i tradicionalni način života ovde su ovekovečeni u skulpturama Ramskog krsta, Tajne večere, Ramske majke u kostimu i Dive Grabovčeve, a tu je i muzejska postavka tradicionalne kuće sa otvorenim ognjištem, stolarske radionice i drugih sećanja na život u ramskom kraju.

Pre nekoliko godina, lokalni mediji su izveštavali o veoma niskom nivou vode u jezeru zbog sušne jeseni i oštre zime, ali i značajnoj potrošnji vode zbog proizvodnje električne energije.

Dolina je izgledala pustinjski, sa površinom koja podseća na Mars. Ali isušeno jezero otkrilo je neke bizarne i zanimljive ostatke: tragove nekadašnjeg drveća, groblja i naselja starih više od 500 godina. Preostali bake i deke sećaju se svog nekadašnjeg kraja iz kojeg su se doselili 1968. godine, kada je dolina pretvorena u jezero.

Destinacija u usponu

Voda je čista i bistra, a jezero je bogato ribom. To je podsetnik na činjenicu da je BiH jedna od retkih zemalja na svetu koja ima značajne rezerve vode za piće. Da bi se dodatno naglasio značaj njegovog očuvanja, ove godine, uoči Svetskog dana voda, Ramsko jezero je dobilo svoje počasno mesto na poštanskim markama HP Mostar.

Razglednica sa jezera sa jezerskom markom - nema opravdanja da vaši prijatelji zaborave gde ste bili. Uticaj mediteranske klime čini jezero prijatnom i osvežavajućom destinacijom za izlet, posebno u preostalim letnjim danima kada još uvek želimo da iskoristimo poslednje dane mira i tišine od gradske vreve.

Možete ga istražiti čamcem i uživati u plivanju, kampovanju ili pikniku na travi. Ljubitelji aktivnijeg odmora mogu se oprobati u planinarenju ili posetiti sportsko-rekreativni centar koji, kako kaže, "povezuje stanovnike sa obe strane granice i podstiče druženje zasnovano na pozitivnim vrednostima: zabavi, rekreaciji i uživanju u prirodi".

Jezero je idealno za sportski ribolov. Ako ga isprobate, možda ćete se proslaviti svojim ulovom, poput ribara Dragana Kozine, koji je pre dve godine ulovio šarana od 28 kilograma. U blizini jezera postoje smeštajni kapaciteti, a naša preporuka je prelepa seoska kuća Vidikovac na proplanku pored jezera, sa koje se pruža prelep pogled na jezero.

Samo gledajući slike, već možemo čuti cvrkut ptica i osetiti miris prave domaće hrane. Ako odlučite da sačekate zimu, po lepom vremenu dočekaće vas zimska idila: plavo nebo, bele planine i sunčano jezero koje se ponekad zaledi u svojim plićim delovima. Jezero godišnje poseti više od 10.000 posetilaca, piše Pun kufer.

Zahvaljujući ulaganjima u turizam i dodatnim sadržajima, ovaj broj raste, pa preporučujemo da ga posetite pre nego što svi pohrle. Ramsko jezero se nalazi u blizini Parka prirode Blidinje, nedaleko od gradova Prozor, Tomislavgrad, Bugojno i Jablanica, a prilaz jezeru je asfaltiran.

