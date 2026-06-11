EUR EUR 117,02 117,37din 117,73
USD USD 101,32 101,62din 101,93
CAD CAD 72,69 72,91din 73,13
AUD AUD 71,01 71,23din 71,44
GBP GBP 135,60 136,01din 136,41
CHF CHF 126,88 127,26din 127,64
KURSNA LISTA

Region

Slovenac osudio Hrvatsku - "Svaki put se začudim šta žele braća Hrvati"

Jedna objava hrvatskog iznajmljivača na društvenim mrežama pokrenula je burnu raspravu o tome gde prestaju obaveze gostiju, a počinju očekivanja vlasnika smeštaja.

Autor:  Dubravka Jovanović
11.06.2026.12:22
0
Slovenac osudio Hrvatsku - "Svaki put se začudim šta žele braća Hrvati"
Foto: Shutterstock/Andrii Iemelianenko
Još četiri meseca za prijavu - produžen rok u programu „Svoj na svome“
Foto: Shutterstock | Shutterstock
 Još četiri meseca za prijavu - produžen rok u programu „Svoj na svome“
Prethodna vest
Žena napustila Volstrit da bi prodavala crve i udice, preselila se u Meksiko i nema nameru da se vraća
Foto: Tanhu/Shutterstock
 Žena napustila Volstrit da bi prodavala crve i udice, preselila se u Meksiko i nema nameru da se vraća
Sledeća vest

Vlasnik apartmana objavio je fotografije prostora koji su gosti navodno ostavili nakon boravka, uz komentar da je reč o neurednom stanju - na slikama se, međutim, vidi samo neoprano posuđe i delimično neuredna posteljina na kauču.

Objava je izazvala veliku pažnju i prikupila više od 1.300 komentara, uglavnom kritičkih, piše Dnevno.

Rasprava o tome šta je "uredan apartman"

U svojoj objavi, vlasnik apartmana je izrazio nezadovoljstvo načinom na koji gosti ostavljaju smeštaj, uz tvrdnju da platforme za rezervaciju, poput Bukinga, ne omogućavaju ocenjivanje gostiju od strane domaćina.

Prema njegovim rečima, za razliku od Airbnb-a, gde obe strane mogu da ostavljaju recenzije, Buking omogućava samo gostima da ocenjuju vlasnike.

To, kako smatra, dovodi do nejednakog odnosa i otežava vlasnicima da izraze svoje iskustvo sa gostima.

Oštre reakcije i kritike na račun vlasnika apartmana

Među brojnim komentarima izdvojio se i odgovor jednog gosta iz Slovenije, koji je kritikovao takav stav.

On je naveo da su cene smeštaja u poslednjim godinama značajno porasle, dok se istovremeno od gostiju očekuje da apartmane ostavljaju gotovo kao da su u hotelskom sistemu, iako nemaju hotelsku uslugu čišćenja.

U svom komentaru istakao je da gosti dolaze na odmor upravo da bi se odmorili od svakodnevnih obaveza, uključujući i kućne poslove.

"Gost ne bi trebalo da bude čistačica"

U nastavku svog komentara, gost je naveo da očekivanje da se apartman ostavi besprekorno čistim, uz visoke cene najma, stvara neravnotežu između cene i usluge.

Prema njegovim rečima, gosti plaćaju smeštaj kako bi uživali u odmoru, a ne kako bi obavljali poslove čišćenja.

Takođe je upozorio da bi preterani zahtevni stavovi vlasnika mogli dugoročno negativno uticati na turizam i odnos gostiju prema iznajmljivačima.

Sve veće tenzije u turističkom sektoru

Ovaj slučaj otvorio je širu raspravu o odnosu između iznajmljivača i gostiju, posebno u popularnim turističkim destinacijama gde je privatni smeštaj dominantan oblik ponude.

Dok jedni smatraju da gosti treba da ostave prostor u osnovnom redu, drugi ističu da je čišćenje obaveza vlasnika i deo usluge koja se plaća.

Zaključak: granica između gostoprimstva i očekivanja

Rasprava pokazuje koliko se promenio odnos između domaćina i gostiju u modernom turizmu.

Dok iznajmljivači očekuju više odgovornosti od gostiju, putnici sve češće smatraju da visoka cena smeštaja podrazumeva i viši nivo usluge - uključujući i čišćenje.

Granica između “normalnog korišćenja prostora” i “neurednosti” ostaje predmet subjektivnog tumačenja i čestih konflikata u turističkoj industriji.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Expo

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na TiktokuFejsbuku i na našoj Instagram stranici.

 
Novac Hrvatska stan Slovenija

Povezane vesti

Živeo je u automobilu, danas je milijarder - svako jutro radi jednu stvar koja mu je promenila život
Foto: Shutterstock/ Studio Romantic

Živeo je u automobilu, danas je milijarder - svako jutro radi jednu stvar koja mu je promenila život

13:54 | 0
Kupcima se vraća novac i bez fiskalnog računa - povlačenje proizvoda iz prodavnica u Hrvatskoj
Foto: STEKLO/Shutterstock

Kupcima se vraća novac i bez fiskalnog računa - povlačenje proizvoda iz prodavnica u Hrvatskoj

13:20 | 0
Koliko košta dan na plaži u Grčkoj - srpski turisti iznenađeni cenama na Sitoniji
Shutterstock/AI ilustracija

Koliko košta dan na plaži u Grčkoj - srpski turisti iznenađeni cenama na Sitoniji

10:43 | 0
MUP poslao upozorenje - građanima Srbije masovno stižu lažne SMS poruke
shutterstock

MUP poslao upozorenje - građanima Srbije masovno stižu lažne SMS poruke

09:20 | 0
Stiže 13. penzija? Objavljeni detalji nove mere pomoći
Foto: PeopleImages/shutterstock.com

Stiže 13. penzija? Objavljeni detalji nove mere pomoći

09:08 | 0
Komentari (0)

Region

Projekat kasni godinama - popravka Titovog broda ponovo u zastoju 
Foto: The-Walker / Shutterstock.com

Projekat kasni godinama - popravka Titovog broda ponovo u zastoju 

12:42 Region
Hitno upozorenje za potrošače - povlači se poznata proteinska pločica zbog skrivenih alergena u Hrvatskoj
Foto: Shutterstock | Shutterstock

Hitno upozorenje za potrošače - povlači se poznata proteinska pločica zbog skrivenih alergena u Hrvatskoj

08:26 Region
Par uplatio hotel u Zagrebu, dočekale ih stenice u krevetu
Foto: Dejan Sarec/Shutterstock.com

Par uplatio hotel u Zagrebu, dočekale ih stenice u krevetu

14:24 Region
Rezervisali ste hotel u Hrvatskoj? Oprezno, hakeri ukrali podatke desetina hiljada turista
Foto: Shutterstock | shutterstock

Rezervisali ste hotel u Hrvatskoj? Oprezno, hakeri ukrali podatke desetina hiljada turista

14:02 Region
Stiže nova era novčanica - komšije uvode promene konvertibilnih marka
Foto:Shutterstock

Stiže nova era novčanica - komšije uvode promene konvertibilnih marka

09:59 Region
Odlazak na more više neće biti isti - najavljena nova pravila u Hrvatskoj
Foto: Pixabay

Odlazak na more više neće biti isti - najavljena nova pravila u Hrvatskoj

09:23 Region
Krećete na crnogorsko primorje, od ponoći važe nove cene goriva
Foto: Natalya Volchenkova/Shutterstock

Krećete na crnogorsko primorje, od ponoći važe nove cene goriva

15:17 Region
Šteta od 145.000 evra - čovek jednu nekretninu prodao dva puta
Foto: Pixabay

Šteta od 145.000 evra - čovek jednu nekretninu prodao dva puta

14:57 Region
Amerikanci zainteresovani za Jadransko-jonski koridor - auto-put dužine 55 kilometara
Foto: Shutterstock

Amerikanci zainteresovani za Jadransko-jonski koridor - auto-put dužine 55 kilometara

10:59 Region
Šta potrošači treba da znaju - Sladoled u Hrvatskoj povučen zbog ambalaže
Foto: Freepik

Šta potrošači treba da znaju - Sladoled u Hrvatskoj povučen zbog ambalaže

13:56 Region

Najnovije

Najčitanije

3min

Zanimanja od kojih svi okreću glavu - prljavi, teški i nepopularni, poslovi koji danas vrede zlato

21min

Največi igrači Holivuda pod lupom - EU ispituje spajanje teško 110 milijardi dolara

30min

Rajner pod istragom zbog naplate sedenja roditelja pored dece

33min

Jedno grčko letovalište osvojilo turiste iz Srbije - ležaljke se ne naplaćuju, smeštaj povoljan, kilometarska plaža

44min

Analize otkrile šta se zaista nalazilo u popularnim kebabima u Velikoj Britaniji - kazna je paprena

1D

Noćenje od 1.500 dinara, kafa 100, doručak 300 RSD - mesto u Srbiji je raj za oči i novčanik

21H

Vraća se legenda nakon 50 godina - koliko će koštati kultni klasik

1D

"Ne mogu više da letujem gde je sve pretrpano i preskupo" - turisti sve više beže od gužvi

1D

Da li zaista godinama sipamo gorivo u pogrešno vreme - zbog ovoga možda plaćamo više nego što bi trebalo

6H

Stiže 13. penzija? Objavljeni detalji nove mere pomoći

Vidi sve

Vremenska prognoza

Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,02 117,37 117,73
USD USD 101,32 101,62 101,93
CAD CAD 72,69 72,91 73,13
AUD AUD 71,01 71,23 71,44
GBP GBP 135,6 136,01 136,41
CHF CHF 126,88 127,26 127,64

Kripto valute

Valuta Cena (EUR)
BTC BTC 54.558,00 €
ETH ETH 1.436,72 €
LTC LTC 36,88 €
DOT DOT 0,82 €
BCH BCH 173,53 €
LINK LINK 6,76 €
BNB BNB 519,90 €
XMR XMR 306,80 €
Powered by CoinGecko API