Slovenac osudio Hrvatsku - "Svaki put se začudim šta žele braća Hrvati"

Vlasnik apartmana objavio je fotografije prostora koji su gosti navodno ostavili nakon boravka, uz komentar da je reč o neurednom stanju - na slikama se, međutim, vidi samo neoprano posuđe i delimično neuredna posteljina na kauču.

Objava je izazvala veliku pažnju i prikupila više od 1.300 komentara, uglavnom kritičkih, piše Dnevno.

Rasprava o tome šta je "uredan apartman"

U svojoj objavi, vlasnik apartmana je izrazio nezadovoljstvo načinom na koji gosti ostavljaju smeštaj, uz tvrdnju da platforme za rezervaciju, poput Bukinga, ne omogućavaju ocenjivanje gostiju od strane domaćina.

Prema njegovim rečima, za razliku od Airbnb-a, gde obe strane mogu da ostavljaju recenzije, Buking omogućava samo gostima da ocenjuju vlasnike.

To, kako smatra, dovodi do nejednakog odnosa i otežava vlasnicima da izraze svoje iskustvo sa gostima.

Oštre reakcije i kritike na račun vlasnika apartmana

Među brojnim komentarima izdvojio se i odgovor jednog gosta iz Slovenije, koji je kritikovao takav stav.

On je naveo da su cene smeštaja u poslednjim godinama značajno porasle, dok se istovremeno od gostiju očekuje da apartmane ostavljaju gotovo kao da su u hotelskom sistemu, iako nemaju hotelsku uslugu čišćenja.

U svom komentaru istakao je da gosti dolaze na odmor upravo da bi se odmorili od svakodnevnih obaveza, uključujući i kućne poslove.

"Gost ne bi trebalo da bude čistačica"

U nastavku svog komentara, gost je naveo da očekivanje da se apartman ostavi besprekorno čistim, uz visoke cene najma, stvara neravnotežu između cene i usluge.

Prema njegovim rečima, gosti plaćaju smeštaj kako bi uživali u odmoru, a ne kako bi obavljali poslove čišćenja.

Takođe je upozorio da bi preterani zahtevni stavovi vlasnika mogli dugoročno negativno uticati na turizam i odnos gostiju prema iznajmljivačima.

Sve veće tenzije u turističkom sektoru

Ovaj slučaj otvorio je širu raspravu o odnosu između iznajmljivača i gostiju, posebno u popularnim turističkim destinacijama gde je privatni smeštaj dominantan oblik ponude.

Dok jedni smatraju da gosti treba da ostave prostor u osnovnom redu, drugi ističu da je čišćenje obaveza vlasnika i deo usluge koja se plaća.

Zaključak: granica između gostoprimstva i očekivanja

Rasprava pokazuje koliko se promenio odnos između domaćina i gostiju u modernom turizmu.

Dok iznajmljivači očekuju više odgovornosti od gostiju, putnici sve češće smatraju da visoka cena smeštaja podrazumeva i viši nivo usluge - uključujući i čišćenje.

Granica između “normalnog korišćenja prostora” i “neurednosti” ostaje predmet subjektivnog tumačenja i čestih konflikata u turističkoj industriji.

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