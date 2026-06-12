DeDžorija, koji danas ima 82 godine, poznat je kao suosnivač brenda John Paul Mitchell Systems i tekile Patrón, koju je prodao 2018. godine. Iako je ostvario ogroman poslovni uspeh, njegov način života i dalje je daleko od stereotipa o milijarderima.

"Svi su mi govorili da ne možete pokrenuti posao bez novca. Inflacija je bila visoka, krediti su bili teško dostupni, a ljudi su čekali u redovima za gorivo. Ipak, uspeo sam da izgradim kompanije vredne milijarde dolara", prisetio se DeDžorija.

Danas radi na novim projektima, među kojima su softverske platforme Vendidit i GlobalSKU, namenjene upravljanju povraćajem robe i preprodaji proizvoda putem onlajn tržišta.

Mir, ljubav i zahvalnost kao životna filozofija

Za razliku od mnogih poslovnih lidera koji dan započinju pregledom elektronske pošte i sastancima, DeDžorija tvrdi da ga pokreću sasvim drugačije stvari.

"Mir, ljubav i sreća su ono što me motiviše. To je moja svrha na ovoj planeti", kaže on, piše Biznis insajder (Business insider).

Njegov dan obično počinje između šest i sedam i trideset ujutru. Prvo popije pola litra vode koja je odstajala tokom noći, a zatim se vraća u krevet na nekoliko minuta meditacije i zahvalnosti.

Nakon toga radi kratku seriju sklekova, a za doručak bira jednostavan kapućino i biskoti.

Milijarder bez imejl adrese

Jedan detalj posebno privlači pažnju: DeDžorija nema imejl adresu.

"Nemam čak ni računar. Ako mi je potreban, koristiću računar svog asistenta. Radije ću vas pozvati telefonom ili vam napisati rukom pismo", objašnjava on.

Kako kaže, više voli lični kontakt i tradicionalan način komunikacije.

Posao, porodica i humanitarni rad

Iako je ostvario finansijsku nezavisnost, DeDžorija i dalje aktivno učestvuje u vođenju kompanija i svakodnevno komunicira sa poslovnim partnerima širom sveta.

Poseban deo njegovog života zauzima filantropija. Često posećuje preduzetnički centar koji je osnovao za beskućnike, gde drži predavanja i pomaže ljudima koji pokušavaju da pokrenu sopstveni posao.

"Kada ste ljubazni prema ljudima, ta ljubaznost vam se vraća", jedna je od životnih lekcija koje često ponavlja.

Večeri provodi sa porodicom, uz knjige, televiziju ili razgovore sa poslovnim partnerima iz Azije. Na spavanje odlazi oko 22.00 časa, a dan završava zahvalnošću za sve što ima. Iako je prošao put od života u automobilu do statusa milijardera, kaže da ne bi menjao ništa iz svoje prošlosti.

"Ljudi me često pitaju šta bih promenio. Moj odgovor je - ništa. Sve što mi se dogodilo dovelo me je do mesta na kojem sam danas", zaključuje DeDžorija.

Njegova priča još jednom pokazuje da poslovni uspeh ne mora nužno da bude povezan sa luksuzom, tehnologijom ili neprekidnim radom, već da ponekad počiva na jednostavnim navikama, disciplini i jasnom životnom cilju.

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