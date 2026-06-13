Radove će izvoditi kompanija "China Overseas Engineering Group", uz finansijsku podršku vodećih kineskih banaka, piše Biznisinfo.

Ugovor je potpisan krajem prošle godine, a vrednost projekta je 274 miliona maraka bez PDV-a. Rok izgradnje je tri godine.

Ugovor o izgradnji ove dionice potpisan je u februaru 2023. a finansijski definisan prošle godine i predstavlja šesti veliki infrastrukturni projekat koji u Republici Srpskoj realizuju kompanije iz Kine.

Deo auto-puta prema Beogradu

Ova deonica deo je budućeg auto-puta koji će povezati Sarajevo i Banjaluku sa Beogradom. Trenutno su aktuelne tri ključne deonice ovog pravca kroz sever Republike Srpske:

Vukosavlje – Brčko: 31,5 kilometara (gradnja uskoro)

Brčko – Bijeljina: 17 kilometara (gradnja počinje u petak)

Rača – Bijeljina: 20 kilometara (u poodmakloj fazi izgradnje)

Istovremeno, Srbija gradi deonicu Kuzmin – Rača, čime se postepeno zatvara auto-putska veza između Beograda i Banjaluke.

Auto-put od velikog značaja

"Ovaj projekat ima veliki značaj za Republiku Srpsku. Uvereni smo da ovaj budući auto-put neće biti samo praktičan i efikasan saobraćajni koridor, već i važna veza koja povezuje uzajamno prijateljstvo, unapređuje saradnju i podstiče naš zajednički razvoj", rekao je zamenik generalnog direktora kompanije "China Overseas Engineering Group" Vang Hongming, preneo je RTRS.

Zahvalio se u ime konzorcija Vladi RS-a ali i drugima koji su pružili podršku u realizaciji ovog projekta.

"Kao izvođači projekta duboko osećamo čast ove misije ali i odgovornost koju ona nosi", istakao je Hongming.

Čestitke ambasade Kine

Ambasadorka Kine u BiH Li Fan izrazila je iskrene čestitke svim učesnicima u realizaciji ovog projekta.

"Ovo je još jedan značajan infrastrukturni poduhvat u okviru zajedničke radnje i inicijative "Pojas i put" između Kine i BiH. Ovaj auto-put povezaće Brčko i Bijeljinu gde će se integrisati u regionalnu saobraćajnu mrežu. Značajno će skratiti vreme putovanja, smanjiti logističke troškove, podstaći zapošljavanje i razvoj privrede duž trase", istakla je ona.

Istorijski dan

Ministar saobraćaja i veza, Zoran Stevanović, kaže da je pre 15 godina kada se počelo sa projektovanjem auto-puta Prijedor – Rača bio skeptičan da će njegova generacija dočekati da se vozi tim putem.

"Vreme me demantovalo. Vrlo brzo ćemo dočekati i da povežemo Banjaluku i Beograd preko RS-a. Danas se spaja Prijedor i Beograd kroz RS", rekao je Stevanović.

Vršilac dužnosti Autoputeva Republike Srpske, Radovan Višković, rekao je da je ovo istorijski dan.

Predsednik Vlade RS, Savo Minić poručio je iz Bijeljine da je ovo "slika RS-a".

"Auto-putem se vraćaju ljudi i dolaze investicije ali i sve ostalo. Mi povećavamo plate i pravimo ambijent koji RS zaslužuje i mi to želimo. Mi želimo da svaku opštinu obiđemo i kažemo da se tu gradi i radi", rekao je Minić.

Deo projekta "Pojas i put"

"Ovo je jedan novi radni zadatak, početak izgradnje dionice autoputa Brčko – Bijeljina, koju pravimo i koja će nas povezati sa Srbijom. Time smo pokazali sposobnost kao Republika Srpska da gradimo i da sarađujemo sa partnerima, kineskom kompanijom i Kinom, koju veoma dobro razumemo u njihovom nastojanju da kroz projekat "Pojas i put" učine saradnju vidljivom i da se na taj način podigne standard i komunikacija", rekao je predsednik SNSD-a Milorad Dodik.

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