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Kilogram ove pečurke skuplji je od mesa - berači otkrili gde je najčešće možete pronaći

Vrganj važi za jednu od najcenjenijih samoniklih pečuraka na Balkanu, a njegova cena na pijacama poslednjih godina često iznenađuje kupce.

Autor:  Nina Stojanović
12.06.2026.14:00
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Kilogram ove pečurke skuplji je od mesa - berači otkrili gde je najčešće možete pronaći
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Zbog specifičnog ukusa, mirisa i široke primene u kuhinji, potražnja za njim ne prestaje da raste, pa kilogram vrganja neretko košta više od pojedinih vrsta mesa.

Posebno su cenjeni mladi i čvrsti primerci, koji se koriste za supe, soseve, rižota i brojna tradicionalna jela.

Vremenski uslovi pogodovali rastu

Poslednjih nedelja kombinacija kišnih dana i toplijeg vremena stvorila je idealne uslove za razvoj pečuraka u šumama. Iskusni gljivari navode da se vrganji najčešće pojavljuju nekoliko dana nakon obilnijih padavina, kada se zemljište dovoljno zagreje.

Zbog toga se na brojnim poznatim nalazištima beleži pojačana berba, a mnogi tvrde da ih trenutno ima u izobilju.

Trik koji koriste iskusni berači

Umesto nasumične potrage kroz šumu, iskusni berači pažnju usmeravaju na određene vrste drveća.

Vrganji najčešće rastu u blizini:

  • bukve,
  • hrasta,
  • graba.

Razlog je prirodna simbioza koju ove pečurke ostvaruju sa korenovim sistemom navedenih stabala.

Kada pronađu jedan vrganj, gljivari savetuju da se pažljivo pregleda i okolni teren, jer se pečurke često pojavljuju u grupama.

Mnogi ih ne primete iako prolaze pored njih

Mladi vrganji često su gotovo potpuno skriveni ispod sloja lišća, mahovine ili grančica. Upravo zbog toga mnogi prolaze pored njih, a da ih uopšte ne primete.

Zbog toga iskusni berači ističu da je za uspešnu potragu važnije pažljivo posmatranje terena nego brzo kretanje kroz šumu, piše Espreso

Oprez pri branju

Stručnjaci upozoravaju da treba brati isključivo pečurke koje se mogu sa sigurnošću identifikovati. Pojedine otrovne vrste na prvi pogled mogu podsećati na jestive pečurke, zbog čega greške mogu imati ozbiljne posledice.

Početnicima se zato preporučuje odlazak u berbu sa iskusnim gljivarima ili konsultovanje stručnih udruženja pre konzumiranja samoniklih pečuraka.

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