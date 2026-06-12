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Najveća državna naftna kompanija na udaru novih sankcija SAD - predviđa se zamrzavanje celokupne imovine CUPET-a

Sjedinjene Američke Države uvele su nove sankcije najvećoj kubanskoj državnoj naftnoj kompaniji, CUPET, saopštilo je američko Ministarstvo finansija.

Autor:  Dubravka Jovanović
12.06.2026.08:36
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Najveća državna naftna kompanija na udaru novih sankcija SAD - predviđa se zamrzavanje celokupne imovine CUPET-a
Foto: Shutterstock
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Prema zvaničnom saopštenju, sankcije podrazumevaju zamrzavanje kompletne imovine kompanije koja se nalazi pod američkom jurisdikcijom, kao i zabranu američkim državljanima i kompanijama da posluju sa CUPET-om.

Pored najveće kubanske naftne kompanije, Vašington je proširio listu sankcionisanih subjekata i pojedinaca. Na meti se našao i predsednik Kuba, Miguel Díaz-Canel, zajedno sa više kubanskih zvaničnika i preduzeća, piše Tanjug.

Ovaj potez predstavlja novo zaoštravanje odnosa između Sjedinjene Američke Države i Kube, u trenutku kada Vašington nastavlja da pojačava pritisak na vlasti u Havani.

Američka administracija je ranije ove godine upozorila da bi mogla da uvede carine državama koje nastave da snabdevaju Kubu naftom, što dodatno povećava pritisak na ostrvsku ekonomiju koja se već suočava sa ozbiljnim izazovima u energetskom sektoru.

Zašto je ovo važno?

CUPET ima ključnu ulogu u snabdevanju Kube gorivom i energentima. Analitičari ocenjuju da bi nove američke sankcije mogle dodatno da otežaju nabavku nafte i pogoršaju energetsku situaciju u zemlji, koja se poslednjih godina suočava sa čestim nestašicama goriva i prekidima u snabdevanju električnom energijom.

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Amerika Nafta sankcije Kuba

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