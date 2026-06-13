A na Evzoniju, krkljanac - Srbi satima zarobljeni na grčkoj granici

Fotografije koje su osvanule u popularnoj Fejsbuk grupi "Grčka Info" pokazuju dugačke, gotovo nepregledne kolone automobila i autobusa koji se sporo kreću ka ulazu u Grčku.

Prema rečima putnika, čekanja traju satima, a pomeranja su minimalna. Mnogi navode da su iscrpljeni zbog visokih temperatura i dugog zadržavanja na granici, piše B92.

"Ulaz u Grčku. Ni na izlazu iz Makedonije trenutno nije manja gužva", stoji u jednoj od objava uz fotografiju na kojoj se vidi niz vozila pod jakim suncem, bez naznaka da će se kolona uskoro rasteretiti.

Na snimcima i fotografijama vidi se da kolone zauzimaju čitave deonice puta, a među putnicima ima i porodica sa malom decom koje strpljivo čekaju nastavak puta ka letovalištima.

Pretpostavlja se da su gužve posledica pojačanog saobraćaja usred turističke sezone, ali i sporijeg protoka na graničnim kontrolama.

Prema informacijama stranice "Put za Grčku" neko se lika, a neko ne mora da prolazi proceduru EES sistema.

"Slikanje se radi uglavnom samo za one koji još nisu u EES sistemu, ostali prolaze brže, najčešće uz otisak desne ruke", navode turisti koji su prošli grčku granicu, prenosi stranica "Put do Grčke".

Podsetimo, od 10. aprila uvedena je redovna kontrola EES sistema na granicama Šengena, ali su grčke vlasti odlučile da privremeno suspenduju proceduru za stanovnike Srbije.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027: