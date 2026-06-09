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Rezervisali ste hotel u Hrvatskoj? Oprezno, hakeri ukrali podatke desetina hiljada turista

Desetine hiljada turista koji su rezervisali smeštaj u hrvatskim hotelima našli su se u centru ozbiljnog bezbednosnog incidenta nakon što su kompromitovani njihovi lični podaci.

Autor:  Dubravka Jovanović
09.06.2026.14:02
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Rezervisali ste hotel u Hrvatskoj? Oprezno, hakeri ukrali podatke desetina hiljada turista
Foto: Shutterstock | shutterstock
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Iako finansijski podaci nisu ukradeni, stručnjaci upozoravaju da posledice mogu trajati godinama. Mnogi gosti ovih dana proveravaju poruke koje dobijaju na telefon, strahujući da bi mogli postati žrtve internet prevara.

Kako je došlo do incidenta?

Agencija za zaštitu ličnih podataka potvrdila je da su kompromitovani podaci gostiju koji su rezervacije obavljali preko sistema kompanije PHOBS, hrvatske firme koja pruža usluge upravljanja rezervacijama za veliki broj hotela i turističkih objekata, prenosi Dnevno.

Iz kompanije tvrde da finansijski podaci, poput brojeva platnih kartica i sigurnosnih kodova, nisu bili obuhvaćeni incidentom.

Međutim, ukradeni podaci o rezervacijama dovoljni su da prevaranti pokušaju da dođu do novca.

Turisti dobijali lažne poruke

Prema informacijama stručnjaka za zaštitu podataka Petra Vuškovića, hakeri su koristili podatke o rezervacijama kako bi se predstavljali kao hoteli i slali lažne poruke gostima.

U porukama su od korisnika traženi podaci o platnim karticama, uključujući broj kartice i sigurnosni CVC kod.

"Neko je koristio podatke o rezervacijama da bi pokušao da izvrši finansijsku prevaru", upozorava Vušković.

Upravo zato stručnjaci apeluju na građane da nikada ne ostavljaju podatke o karticama putem linkova koji stižu preko WhatsApp-a, SMS-a ili elektronske pošte.

Gosti zovu hotele u panici

Kako navodi Vušković, među turistima vlada velika zabrinutost.

"Gosti su zaista uplašeni. Zovu hotele i pitaju šta se dogodilo sa njihovim podacima i da li su bezbedni", kaže on.

Za mnoge putnike problem nije samo mogućnost trenutne prevare, već i činjenica da su njihovi lični podaci možda zauvek završili u rukama nepoznatih osoba.

Najveći problem tek može da usledi

Iako nisu kompromitovani podaci sa kartica, stručnjaci upozoravaju da ukradene informacije mogu biti korišćene godinama.

Ime i prezime, broj telefona i podaci o rezervaciji često predstavljaju dovoljno materijala za nove pokušaje prevara.

"Čak i ako gosti danas ne dobiju lažnu poruku, njihovi podaci mogu završiti na dark webu i biti iskorišćeni mnogo kasnije", upozorava Vušković.

To znači da bi pojedini korisnici mogli da budu meta novih phishing kampanja mesecima ili čak godinama nakon ovog incidenta.

Ozbiljan udarac za turizam

Stručnjaci smatraju da ovakvi slučajevi nisu samo pitanje zaštite podataka, već i pitanje poverenja.

"Bez bezbednosti podataka nema ni konkurentnog turizma", ističe Vušković.

Turisti danas ne biraju samo destinaciju i hotel, već očekuju da njihovi lični podaci budu zaštićeni jednako kao i njihov novac.

Svaki bezbednosni propust može da naruši poverenje gostiju i utiče na odluke o budućim putovanjima.

Kazne mogu biti milionske

Agencija za zaštitu ličnih podataka već je ranije kažnjavala hotelske kompanije zbog kršenja pravila zaštite podataka.

Prema rečima stručnjaka, tokom 2026. godine izrečene su kazne u ukupnom iznosu od oko 6,7 miliona evra, što pokazuje koliko ozbiljno regulatorna tela tretiraju ovakve incidente.

Šta treba da urade gosti?

Stručnjaci savetuju da korisnici budu posebno oprezni ukoliko dobiju poruke koje se odnose na njihove rezervacije.

Neophodno je:

  • ne otvarati sumnjive linkove;

  • ne ostavljati podatke o platnim karticama putem poruka;

  • proveriti svaku informaciju direktno sa hotelom;

  • pratiti promet na bankovnim računima;

  • prijaviti svaku sumnjivu komunikaciju.

Posledice koje mogu trajati godinama

Najveća opasnost nije samo trenutna finansijska prevara, već činjenica da jednom kompromitovani podaci mogu nastaviti da kruže internetom.

"Gosti nikada neće biti potpuno mirni jer ne znaju gde će se njihovi podaci pojaviti u budućnosti", zaključuje Vušković.

Upravo zbog toga ovaj incident mnogi smatraju jednim od najozbiljnijih bezbednosnih problema koji su pogodili turistički sektor poslednjih godina.

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