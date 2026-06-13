"Poseta Ekspu predstavlja dragoceno obrazovno iskustvo, posebno za mlade"

Dimitris Kerkenzes, generalni sekretar Međunarodnog biroa za izložbe (BIE), u svom saopštenju objašnjava edukativnu svrhu predstojećeg Ekspa u Srbiji:

"To je prostor u kojem čovečanstvo predstavlja sredstva kojima raspolaže kako bi odgovorilo na potrebe civilizacije, prikazuje napredak u različitim oblastima delovanja i otvara poglede ka budućnosti.

U tom smislu, Ekspo je mnogo više od obične izložbe. To je globalno mesto susreta na kojem se spajaju znanje, kreativnost i inovacije, omogućavajući posetiocima da razumeju kako se društva razvijaju i kako nastaju rešenja za zajedničke izazove.

Poseta Ekspu je, u svojoj suštini, bogato i dragoceno obrazovno iskustvo. Za ljude svih uzrasta – a posebno za mlade, čija je radoznalost prema svetu na vrhuncu – Ekspo otvara vrata otkrićima i mašti. Od kulturnih tradicija dalekih zemalja do najnovijih tehnoloških inovacija, od nepoznatih kuhinja do novih oblika zabave, Ekspo okuplja raznovrsna iskustva kakva je teško pronaći na bilo kom drugom mestu ili događaju.

Kroz spoj tematskih postavki, kulturnih susreta i međunarodne razmene, Ekspo podstiče radoznalost i poziva na razmišljanje. Istovremeno, za svakog posetioca on predstavlja duboko lično putovanje. Bilo da ga obilazi sa porodicom, prijateljima ili školskim drugovima, ne postoji jedinstven način da se prođe kroz paviljone i brojne izložbene sadržaje na prostoru Ekspa. Zbog toga svaka osoba prati sopstveni put, oblikovan trenucima oduševljenja, inspiracije i iznenađenja, te odlazi sa jedinstvenim razumevanjem sveta i njegovih mogućnosti.

Na Ekspu 2027 u Beogradu, studenti, đaci i ljudi svih uzrasta i sposobnosti imaće priliku da otkriju svet kroz igru. Kakvu god inspiraciju da pronađu i kakve god ideje da razviju o različitim putevima napretka, to će biti iskustvo koje će nositi sa sobom dugo nakon odlaska. Na kraju, upravo tako merimo uspeh jednog Ekspa: njegovom sposobnošću da inspiriše, podstakne povezivanje među ljudima i otvori nove načine sagledavanja sveta i naše zajedničke budućnosti", napisao je Kerkentzes.

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