Najnoviji izveštaj Republičkog zavoda za statistiku za mart 2026. pokazuje da su cene ugostiteljskih usluga u Srbiji porasle za 4,7 odsto u odnosu na isti mesec prošle godine.



Dodatno, razlike među kategorijama su velike. Dok su neka jela postala pravi luksuz, jedna stavka je, čini se, neočekivano pojeftinila.



Gotova jela prednjače u poskupljenju



Najveći rast cena zabeležen je kod gotovih jela, koja su u martu 2026. bila čak 9 odsto skuplja nego godinu dana ranije.



Ljubitelji kuvanih jela poput gulaša ili sarme to će najviše osetiti.



Odmah iza njih su hleb, koji je skuplji za 7,7 odsto, i variva sa rastom od 6,8 odsto. Čak i dodatni komad hleba uz obrok sada košta više.



Slatkiši i piće sve skuplji



Ni desert više nije bezazlena stavka na računu. Cene kolača porasle su za 6,4 odsto.



Bezalkoholna pića i kafa poskupeli su za 7,1 odsto, što je više nego alkoholna pića, čije su cene porasle za 6,9 odsto.



Vojvodina beleži najveći rast



U Vojvodini je zabeležen najveći rast cena ugostiteljskih usluga, čak 7,8 odsto, što je iznad republičkog proseka.



Hrana je u ovom delu Srbije skuplja za 8,6 odsto u odnosu na mart prošle godine, pa će izlazak u restoran u Novom Sadu ili Subotici dodatno opteretiti budžet.



Neočekivano pojeftinjenje noćenja



Dok cene hrane i pića rastu, jedna stavka ide u suprotnom smeru. Prenoćišta u Srbiji su pojeftinila.



U martu 2026. noćenje u hotelima bilo je za 4,3 odsto jeftinije nego godinu dana ranije.



To znači da je situacija paradoksalna. Hrana u restoranima je skuplja, ali smeštaj je pristupačniji.



Zašto je u prodavnicama često jeftinije nego na pijaci?



Mnogi kupci primećuju da su cene u velikim trgovinskim lancima često niže nego na zelenim pijacama. Radojka Nikolić objašnjava da odgovor leži u uvozu, piše "Blic".



– Srbija je postala veliki uvoznik osnovnih namirnica. Čak 60 odsto potreba za pasuljem, krompirom, crnim i belim lukom podmirujemo iz uvoza, dok je domaća proizvodnja pala na svega 40 odsto. Velike firme poput postižu niže nabavne cene jer kupuju na veliko na evropskom tržištu i zato mogu da ponude niže cene u prodavnicama - kaže naša sagovornica.



Ona dodaje da domaći proizvodi na pijacama automatski imaju višu cenu, delom zbog manjeg obima proizvodnje, a delom zbog kupovne moći koja diktira cene u većim centrima.



Hrana u Srbiji poskupela 60 odsto, u Nemačkoj 20 odsto



Poredeći situaciju u Srbiji sa Nemačkom, Nikolić ističe da su tamo osnovne namirnice od perioda korone do danas poskupele oko 20 odsto, dok je u Srbiji taj procenat u segmentu hrane dostigao 50 do 60 odsto u poslednjih pet godina.



Kako se prikupljaju podaci



Republički zavod za statistiku prati cene oko 40 vrsta ugostiteljskih usluga u 96 objekata širom Srbije.



Cene se beleže direktno iz cenovnika u periodu od 20. do 23. u mesecu, u vreme ručka, što daje realnu sliku troškova koje građani imaju.



Ako želite da uštedite, možda je vreme da preskočite desert i piće, a razmislite o vikend putovanju.



Jer, dok je ručak skuplji nego ikad, noćenje je trenutno stavka koja ide naniže.



