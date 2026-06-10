Sa tržišta u Zagrebu povučena je jedna serija popularne proteinske pločice Barebells Soft Protein Bar Coco Choco od 55 grama, nakon što je utvrđeno da na deklaraciji nisu navedeni svi alergeni koje proizvod sadrži, prenosi Jutarnji.

Državni inspektorat upozorio je potrošače da se opoziv odnosi isključivo na proizvod sa oznakom:

• BAREBELLS Soft Protein Bar Coco Choco 55 g

• LOT broj: L 6055-R

• Rok upotrebe: 24.02.2027.

Kontrolom je utvrđeno da na deklaraciji nisu označeni alergeni iz kikirikija i sojinih proteina. Zbog toga proizvod može predstavljati zdravstveni rizik za osobe koje su alergične ili preosetljive na ove sastojke.

Sporna serija prodavala se u prodavnicama lanca Müller u Zagrebu, a nadležni su naložili njeno hitno povlačenje iz prodaje.

Upozorenje se odnosi isključivo na navedenu seriju proizvoda. Osobe koje nisu alergične na kikiriki ili soju mogu ga konzumirati bez ograničenja.

Proizvođač opozvanog proizvoda je EMPWR Netherlands BV iz Holandije.

Potrošačima se savetuje da provere LOT broj i rok trajanja proizvoda pre konzumacije, posebno ukoliko imaju alergije na kikiriki ili soju.

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