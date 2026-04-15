Cene u pojedinim pečenjarama dosegle su nivoe koji su donedavno bili nezamislivi; porcija ćevapa za 10 i više evra nije izuzetak, nego sve češća pojava.



Građani sve glasnije negoduju, pitajući se kako je jelo koje se nekad smatralo "narodskim" postalo luksuz. Da li je reč o opravdanom poskupljenju ili preterivanju ugostitelja, pitanje je koje se sve češće postavlja dok računi iz pečenjara nastavljaju da rastu. Na Reditu je tako pokrenuta rasprava o cenama u jednoj pečenjari, koje su simbolično snižene nakon promene reklame.



"Kad se pokaže da im cene baš i neće proći", stoji u opisu fotografije na kojoj su upoređene stare i nove cene.



Na prvoj reklami piše kako ćevapi koštaju 15 evra, mali ćevapi 9, šiš-ćevapi 11, pljeskavica s kajmakom 13, a punjena pljeskavica čak 14,50 evra. S druge strane, na novijoj reklami mali ćevapi, kao i šiš-ćevapi, sniženi su za jedan evro.



Tri puta više cene



"Pljeskavica sa kajmakom 100 kuna, pa da je pre pet godina te cene stavio, u ludnici bi završio. Ćevapi sa 22 kune na 66 kuna, znači tri puta je cena išla gore. Želim svima da propadnu sa ovim cenama", napisao je komentator.



Drugi komentator ističe kako nije pošteno upoređivati današnje cene sa nekadašnjim bez uzimanja u obzir tadašnjih plata, koje su bile znatno niže i retko prelazile 10.000 kuna, piše Telegraf.



Drugi se nadovezuje da stvar ipak treba gledati kroz odnos cene i primanja: dok su ćevapi nekad, na primer po ceni od 30 kuna, činili oko 0,5 odsto medijalne plate od oko 750 evra, danas uz medijalnu platu od oko 1.300 evra porcija od 15 evra dostiže oko jedan odsto, što znači da su realno skuplji nego pre.



"Običnih 10 ćevapa u lepinji su jelo koje plaćam maksimalno 5-6 evra, i to sam preplatio", zaključuje drugi komentator.



