Stiže još 700 miliona dolara od MMF-a za Ukrajinu

Iako Ukrajina nije ispunila ključni uslov u vezi sa poreskim reformama, prenosi Blumberg, pozivajući se na izvore upoznate sa pregovorima. Kompromis je postignut nakon višenedeljnih razgovora tokom nedavne misije MMF-a, koji su se zakomplikovali jer ukrajinski parlament nije usvojio zakon kojim bi se proširilo oporezivanje pošiljki iz inostranstva, što je deo napora za smanjenje sive ekonomije.

Dogovorom je predviđeno da Ukrajina dobije dodatno vreme do jula da usvoji traženi propis, piše Tanjug.

Odluka još treba da bude potvrđena na nivou borda MMF-a narednog meseca.

Prema planu, pošiljke vrednije od 45 evra bile bi oporezovane stopom PDV-a od 20 odsto, uz dodatne dadžbine, ali je predlog naišao na otpor u ukrajinskom parlamentu i javnosti.

MMF je prethodno već odlagao pojedine reformske obaveze, kao što je uvođenje PDV-a određenim grupama samozaposlenih preduzetnika, koju je Ukrajina trebalo da ispuni do aprila.

Kijev istovremeno nastoji da održi finansijsku stabilnost u uslovima rata i velikog budžetskog deficita koji se uglavnom pokriva međunarodnom pomoći.

Ukrajinske obveznice zabeležile su rast nakon objave informacije o dogovoru.

Ovaj program predstavlja drugi aranžman MMF-a sa Ukrajinom od početka rata, a podrška fonda se smatra važnim signalom i drugim međunarodnim donatorima, uključujući Evropsku uniju.

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