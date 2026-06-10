Zbog toga je ponovo odloženo otvaranje dugo najavljivanog broda-muzeja, pa je kao novi rok sada određen kraj 2026. godine, piše net.hr.



Na pramcu Galeba, nekadašnjeg broda Josipa Broza Tita, i dalje je vidljiva rupa nastala kada je turski teretni brod prilikom isplovljavanja udario u njega.

Poništen tender za popravku

Prema rečima gradonačelnice Rijeke Ive Rinčić, postupak javne nabavke za sanaciju štete morao je biti poništen iz proceduralnih razloga.

„Sproveli smo postupak javne nabavke koji smo morali da poništimo jer je ponuđač, brodogradilište Viktor Lenac, menjao pojedine stavke predmera i predračuna, što nije bilo dozvoljeno. Nadamo se da ćemo do sredine juna ponoviti postupak“, izjavila je Rinčić.

Dodala je da bi izvođač radova mogao biti izabran u roku od dva meseca. Popravka se procenjuje na oko 165 hiljada evra, a troškove bi trebalo da pokrije osiguranje turskog broda koji je prouzrokovao štetu.

„Bure bez dna“ ili magnet za turiste?

Obnova Galeba do sada je koštala oko 22 miliona evra, a deo novca obezbeđen je iz fondova Evropske unije. Projekat je pratio niz kašnjenja, s obzirom na to da je prvobitni rok za završetak radova bio 2023. godina.

„To je bure bez dna, progutao je ogroman novac, a na kraju je to samo staro gvožđe“, smatra Riječanin Igor Čubić.

Ipak, i on primećuje da brod privlači pažnju turista.

„Nedavno sam na Molo Longu video par iz Francuske. Gledali su ga prilično ravnodušno, ali kada sam im rekao čiji je to brod bio, odmah su izvadili fotoaparate i počeli da ga fotografišu“, ispričao je.

Dok kritičari upozoravaju na visoke troškove i dugotrajnu obnovu, zagovornici projekta uvereni su da će Galeb postati važna turistička i kulturna atrakcija. Brod je poznat kao mesto gde se razvijala ideja Pokreta nesvrstanih, a ugostio je i brojne svetske državnike.

„Mislim da je sjajna ideja doći, posetiti ga i prisetiti se istorije koja povezuje Britaniju i ovu zemlju još iz Titovog vremena“, rekao je Mal, turista iz Britanije.

Njegov sunarodnik Ian dodaje da je reč o istoriji koju treba sačuvati.

„To je istorija na koju treba da budete ponosni. Da uživate u njoj i da se njome ponosite“, poručio je.

Obnovljena unutrašnjost čeka posetioce

Pre početka obnove 2019. godine, Galeb se nalazio u izuzetno lošem stanju. Danas su mnogi delovi broda obnovljeni, uključujući reprezentativni salon u kojem je Tito primao najvažnije svetske zvaničnike. Restaurirani nameštaj vraćen je na svoja originalna mesta, a budući posetioci moći će da razgledaju i multimedijalne sadržaje o bogatoj istoriji broda.

„Nameštaj je nakon restauracije vraćen na originalne pozicije. Posetioci će moći da vide i različite multimedijalne sadržaje koji govore o istoriji broda i poznatim ljudima koji su na njemu boravili“, objasnio je Velid Đekić, rukovodilac odnosa s javnošću Muzeja grada Rijeke, piše Index.hr.

Za mnoge građane upravo je istorijska vrednost glavni razlog za očuvanje Galeba.

„Galeb je poznat brod, plovio je širom sveta. Na njemu je boravio jedan od najvažnijih državnika svog vremena, tako da svakako ima značaj“, smatra Riječanin Fran Krstelj.



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