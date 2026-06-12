Statistika pokazuje da je u 2025. godini prosečna cena kupljenih livada bila 4.280 evra po hektaru, što je za 1.198 evra više nego u prethodnoj godini, dok je prosečna cena pašnjaka bila 6.893 evra ili 2.859 evra više.

DZS objašnjava da su podaci o cenama kupljenog poljoprivrednog zemljišta preuzeti iz evidencije o prometu nekretninama Poreske uprave i da se podaci prikupljaju isključivo za poljoprivredno zemljište koje se koristi u poljoprivredne svrhe, piše tportal.

Cene, kako navode, isključuju vrednosti bilo kakvih objekata na poljoprivrednom zemljištu i međuporodične prenose.

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