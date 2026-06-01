Republika Srpska je osigurala dugoročno snabdevanje ruskim gasom po najpovoljnijim cenama, potvrđeno je nakon sastanka delegacije Srpske sa rukovodstvom ruskog energetskog giganta "Gasproma" u Sankt Peterburgu, prenosi danas RTRS.

Kako je navedeno, pored stabilnog snabdevanja, Rusi su iskazali interes za investicije u gasifikaciju Srpske, izgradnju gasovoda i gasnih elektrana.

Kako je poručeno nakon sastanka, od ovog dogovora direktnu korist imaće i građani Federacije BiH.

Generalni direktor "Sarajevo-gasa" iz Istočnog Sarajeva Nedeljko Elek je nakon sastanka sa rukovodstvom ruske kompanije rekao da ugovor više nije upitan i da će biti dugoročan.

"Iskazali su zainteresovanost za dalje snabdevanje gasom, jer ćemo otići na preko milijardu kubika godišnje i onda postajemo ozbiljan partner kako 'Gasproma', tako i drugih gasnih kompanija", rekao je Elek.

Kako je dodao, na sastanku su prezentovani svi radovi koji će biti izvođeni na polju gasifikacije i zapada i istoka Republike Srpske.

Sa Elekom je bio i ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić, koji je rekao da je uveren da će Evropska unija uskoro normalizovati odnose i uspostaviti saradnju sa Rusijom i osigurati nesmetan pristup ruskog gasa evropskom tržištu, piše RT Balkan.

"Mnogo su investirali svog kapitala i ulagali su mnogo napora da daju podršku državama regiona da izgrade gasne sisteme i razviju mogućnost upotrebe gasa", rekao je Đokić i dodao da će države koje su sarađivale sa "Gaspromom" to znati da cene, kao i da će doći do normalizacije odnosa sa Rusijom u narednom periodu.

