Međutim, u drugoj četvrtini 21. veka taj mit počinje da se urušava, a problemi nemačke privrede, koja čini veliki deo ukupne ekonomije Evropske unije, postaju sve ozbiljniji. U nekadašnjoj „ekonomskoj lokomotivi Evrope“ demografski slom doveo je penzioni sistem na ivicu održivosti, zbog čega država priprema drastično povećanje izdvajanja iz plata.

Trenutna stopa doprinosa za zakonsko penzijsko osiguranje iznosi 18,6 odsto, a taj iznos podjednako snose zaposleni i poslodavci.

Pad rezervi

Međutim, to više nije dovoljno. Nemačko penzijsko osiguranje (DRV) zvanično je potvrdilo crne prognoze: od 1. januara 2028. godine stopa doprinosa porašće na 19,9 odsto, dok će već 2029. godine doprinosi prvi put u istoriji premašiti psihološku i ekonomsku granicu od 20 odsto.

„Kako bismo sprečili da rezerve padnu ispod zakonskog minimuma od 0,3 mesečnih rashoda, u 2028. godini biće neophodno povećanje stope doprinosa na 19,9 odsto“, priznao je Aleksander Gunkel, predsednik Nemačkog penzijskog osiguranja, prenosi Bild, a navodi Feniks magazin.

U političkim i stručnim krugovima već se uveliko raspravlja o dodatnim bolnim merama, poput smanjenja opšteg nivoa penzija, ali i o postepenom podizanju starosne granice za odlazak u penziju na 70 godina života.

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