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Odlazak na more više neće biti isti - najavljena nova pravila u Hrvatskoj

Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Hrvatske privodi kraju izradu novog Pravilnika o jednostavnim građevinama, kojim će biti uvedena znatno stroža pravila za postavljanje mobilnih kućica u kampovima.

Autor:  Dubravka Jovanović
09.06.2026.09:23
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Odlazak na more više neće biti isti - najavljena nova pravila u Hrvatskoj
Foto: Pixabay
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Kako je najavio ministar Branko Bačić, nacrt pravilnika trebalo bi da bude upućen na javnu raspravu do kraja juna, dok se njegovo usvajanje i stupanje na snagu očekuje krajem avgusta 2026. godine.

Iako pravilnik obuhvata različite objekte za koje nije potrebna građevinska dozvola, poput pomoćnih objekata, kioska, bazena i plastenika, najveću pažnju javnosti privukle su upravo mobilne kućice u kampovima, prenosi Dnevno.

Mobilne kućice će se tretirati kao građevine

Prema novim pravilima, mobilne kućice više se neće posmatrati samo kao kamp-oprema, već kao objekti koji trajno zauzimaju prostor.

To znači da će za njihovo postavljanje ubuduće biti potrebna lokacijska dozvola, koja će precizno određivati gde se kućice mogu nalaziti unutar kampa.

Cilj ove mere je da se spreči dosadašnja praksa nekontrolisanog postavljanja mobilnih kućica duž jadranske obale.

Ograničenje izgrađenosti kampova

Novi pravilnik praktično sprovodi odredbe Zakona o prostornom uređenju, prema kojima:

  • mobilne kućice i drugi objekti mogu zauzimati najviše 30 odsto ukupne površine kampa;
  • najmanje 40 odsto površine mora ostati pod zelenilom i parkovskim sadržajima;
  • preostalih 30 odsto namenjeno je saobraćajnicama, pešačkim stazama i parking prostorima.

Prema rečima ministra Bačića, cilj je očuvanje prirodnog izgleda obale i sprečavanje prekomerne izgradnje u kampovima.

Kućice će morati da se uklone 25 metara od mora

Jedna od najvažnijih novina odnosi se na kampove koji se nalaze u naseljenim područjima.

Mobilne kućice moraće da budu uklonjene iz pojasa od 25 metara od obale mora.

Preostali deo kampova moći će da sadrži mobilne kućice i druge objekte, ali samo u okviru dozvoljene izgrađenosti od 30 procenata.

  • Kamp treba da ostane prostor za boravak u prirodi, a ne da postane naselje objekata uz samu obalu - poručio je ministar.

Vlasnici kampova dobijaju rok za prilagođavanje

Kako bi se kampovi prilagodili novim pravilima, predviđeni su prelazni rokovi.

  • Sve mobilne kućice koje se nalaze u pojasu od 25 metara od mora moraće da budu uklonjene u roku od pet godina.
  • Potpuno usklađivanje kampova sa novim pravilima moraće da bude završeno u roku od deset godina.

To znači da vlasnici kampova neće morati odmah da uklanjaju objekte, već će imati dovoljno vremena da postepeno prilagode svoje poslovanje novim propisima.

Turistički sektor čeka konačan tekst pravilnika

Predstavnici turističke privrede za sada ne žele detaljnije da komentarišu predložene mere.

Veljko Ostojić izjavio je da će Kamping udruženje Hrvatske zvaničan stav zauzeti tek nakon objavljivanja nacrta pravilnika u javnoj raspravi.

Sličan stav zauzela je i Hrvatska gospodarska komora, koja planira konsultacije sa svojim članovima pre nego što iznese zvanične primedbe i predloge.

Šta se suštinski menja?

Najveća promena je to što mobilne kućice više neće biti tretirane kao privremena kamp-oprema, već kao objekti koji utiču na prostor i zbog toga će podleći strožim pravilima planiranja i kontrole. Hrvatska na taj način želi da zaštiti obalu od prekomerne gradnje, ali i da zadrži kampove kao turističke zone sa velikim udelom prirodnih površina.

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