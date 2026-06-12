Na krovu skoro svakog novog automobila nalazi se malo peraje koje podseća na leđno peraje ajkule. Većina vozača misli da je to samo detalj kojim proizvođači žele da vozilu daju moderniji i sportskiji izgled, ali istina je mnogo zanimljivija.

Ispod njegovog kućišta krije se tehnologija bez koje bi mnoge funkcije današnjih automobila jednostavno prestale da rade. Tokom godina, takozvana antena "ajkulino peraje" zamenila je klasične metalne antene koje su nekada bile standardne na skoro svakom vozilu.

Razlog nije samo estetika. Moderno peraje kombinuje nekoliko različitih antena zaduženih za radio prijem, GPS navigaciju, mobilnu internet vezu i brojne prateće usluge koje današnji automobili svakodnevno koriste.

Lokacija na najvišoj tački vozila omogućava bolji prijem signala uz manje smetnje od karoserije. Pored svoje tehnološke uloge, ovaj detalj ima i praktične prednosti. Za razliku od starih antena koje su virile iz karoserije, peraje stvara manji otpor vazduha i smanjuje aerodinamičku buku pri većim brzinama.

U eri kada proizvođači obraćaju pažnju na svaki detalj koji može uticati na potrošnju goriva ili domet električnih vozila, čak i tako mali detalji imaju svoj značaj.

Zanimljivo je da koreni ovog rešenja sežu u svet moto trka. Slični elementi su korišćeni na trkačkim automobilima radi poboljšanja stabilnosti pri velikim brzinama, piše Jutarnji.hr/autoklub.

Kasnije je ideja prilagođena proizvodnim modelima, ali sa potpuno drugačijom svrhom: skrivanjem i zaštitom sve većeg broja antena koje zahtevaju savremeni komunikacioni i navigacioni sistemi.

Iako danas deluje kao potpuno običan deo automobila, oštećenje ove komponente može izazvati probleme sa navigacijom vozila, radio signalom ili internet konekcijom. Zato stručnjaci upozoravaju da to nije ukras, već važan tehnološki modul koji zaslužuje istu pažnju kao i drugi elektronski sistemi u automobilu.

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