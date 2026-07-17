Koliko vas zaista koštaju krofnice i kukuruz na plaži - za 10 dana ode i do 150 evra

Dok deca uživaju u omiljenim poslasticama, mnogi roditelji ne razmišljaju koliko svakodnevna kupovina zapravo košta. Tek kada se saberu svi računi, ispostavi se da četvoročlana porodica za deset dana odmora samo na kukuruz i krofne može da potroši i do 150 evra.

Istovremeno, upravo zahvaljujući velikoj potražnji, prodavci na najposećenijim plažama tokom sezone ostvaruju promet od nekoliko stotina evra dnevno.

Koliko koštaju kukuruz i krofne u Grčkoj?

Cena kuvanog kukuruza ove sezone uglavnom se kreće od 2 do 4 evra po klipu, dok na pojedinim ekskluzivnijim plažama dostiže i 5 evra.

Na plažama Halkidikija, u Olimpijskoj regiji, Asprovalti i Vrasni kukuruz se još može pronaći za oko 2 evra, dok je na poznatijim turističkim destinacijama cena uglavnom između 3 i 5 evra.

Krofne se najčešće prodaju po ceni od 3 do 5 evra, u zavisnosti od veličine i dodataka poput čokolade, krema ili šećera u prahu.

Koliko zarađuju prodavci?

Prema procenama, priprema jednog kuvanog kukuruza prodavca košta između 0,80 i 1,50 evra, uključujući nabavku, kuvanje, transport, opremu i druge troškove.

Ako se kukuruz proda za 4 evra, zarada po komadu može biti oko 2,5 do 3 evra.

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Na prometnim plažama tokom špica sezone jedan prodavac može da proda između 100 i 300 kukuruza dnevno. Ako proda 200 komada po ceni od 4 evra, dnevni promet dostiže 800 evra, ali od tog iznosa treba odbiti troškove nabavke, prevoza, poreze i druge dažbine.

Slična računica važi i za krofne. Njihova proizvodnja ili nabavka košta od oko 0,50 do 1,50 evra po komadu, dok se turistima prodaju za 3 do 5 evra.

Najviše zarađuju na najposećenijim plažama

Najbolju zaradu ostvaruju prodavci na destinacijama poput Halkidikija, Tasosa, Lefkade, Zakintosa i Krita, gde tokom dana borave hiljade turista.

Ipak, zarada zavisi od broja gostiju, vremenskih prilika, konkurencije i ukupnih troškova poslovanja, pa promet nije isto što i čista zarada.

Sitan trošak koji se brzo nakupi

Milena iz Beograda, koja se nedavno vratila sa letovanja u Grčkoj, kaže da tek po povratku kući shvatila koliko su potrošili na svakodnevne užine.

"Svaki dan smo na plaži kupovali za dvoje dece po jednu krofnu i po jedan kukuruz. Plaćali smo ih po tri evra, a bilo je i dana kada smo se i mi roditelji počastili. Čini se da tri evra nije mnogo, ali se nakupi."

Ako četvoročlana porodica tokom desetodnevnog odmora svakog dana kupi po dva kuvana kukuruza i dve krofne, ukupan trošak lako može da dostigne oko 150 evra. Naizgled bezazlena svakodnevna kupovina tako na kraju letovanja postaje iznos za koji je moguće platiti jedno noćenje u špicu turističke sezone, piše Kamatica.

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