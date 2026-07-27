Cena nafte Brent pala je ispod 91 dolar za barel nakon što su Sjedinjene Američke Države i Iran obustavili međusobne napade i najavili pokušaj nastavka diplomatskih pregovora. Istovremeno, evropske berze beleže rast, dok investitori pažljivo prate naredne poteze centralnih banaka i velike ekonomske objave, piše CNN.

Svetska finansijska tržišta danas su reagovala na prve znake smirivanja tenzija između Vašingtona i Teherana.

Pad rizika od daljeg širenja sukoba odmah se odrazio na cenu energenata, posebno nafte, koja je prethodnih dana bila pod pritiskom zbog straha od poremećaja u snabdevanju.

Cena nafte Brent pala više od 7 odsto

Nafta Brent je u jutarnjem trgovanju pala za 7,67 odsto, na oko 90,89 dolara po barelu.

Istovremeno, cena američke nafte WTI smanjena je za 6,95 odsto, na oko 84,18 dolara po barelu.

Pad cena usledio je nakon što su SAD i Iran tokom vikenda zaustavili međusobne vojne akcije kako bi pokušali da otvore prostor za diplomatske razgovore.

Prema navodima američkih i međunarodnih medija, Vašington je pauzirao napade, dok je Teheran saopštio da je obustavio uzvratne operacije i započeo razgovore uz posredovanje Omana.

Posebna pažnja usmerena je na situaciju u Ormuskom moreuzu, jednom od najvažnijih svetskih pravaca za transport nafte.

Evropske berze u plusu

Smirivanje geopolitičkih tenzija pozitivno je uticalo na evropska tržišta akcija.

Glavni evropski indeksi jutros su zabeležili rast:

nemački DAKS porastao je za 1,26 odsto;

francuski KAK 40 ojačao je 0,76 odsto;

britanski FTSE 100 porastao je 0,39 odsto;

moskovski MOEX povećan je za 0,67 odsto.

Investitori sada procenjuju da li će smanjenje tenzija doneti stabilnije uslove za globalnu ekonomiju.

Gas, zlato i valuta pod lupom investitora

Na evropskom tržištu gasa, fjučersi za avgust na berzi TTF trgovali su se po ceni od 59,160 evra za megavat-sat.

Na deviznom tržištu, evro se prema dolaru kretao oko nivoa od 1,14066 dolara.

Cena zlata nastavila je rast i dostigla oko 4.104,74 dolara za trojsku uncu, dok je cena pšenice pala na 6,7242 dolara po bušelu.

Investitori čekaju odluke centralnih banaka

Najveća pažnja tržišta ove nedelje biće usmerena na nove ekonomske podatke i odluke centralnih banaka.

U Evropi investitori očekuju:

prve procene privrednog rasta evrozone i Nemačke;

podatke o inflaciji u evrozoni;

odluku Banke Engleske o kamatnim stopama.

Poseban fokus biće na Sjedinjenim Američkim Državama, gde Federalne rezerve u sredu odlučuju o daljoj politici kamatnih stopa.

Analitičari očekuju da će svaka poruka američke centralne banke biti pažljivo analizirana zbog mogućih nagoveštaja o budućem pravcu monetarne politike.

Velika nedelja za američku ekonomiju i tehnološki sektor

Tokom nedelje biće objavljeni važni podaci iz američke ekonomije, među kojima su:

rast bruto domaćeg proizvoda u drugom tromesečju 2026. godine;

inflacija merena PCE indeksom;

podaci o poverenju potrošača.

Dodatnu pažnju privući će poslovni rezultati velikih tehnoloških kompanija, među kojima su Majkrosoft, Epl, Meta i Amazon.

Njihovi rezultati mogli bi značajno da utiču na kretanje berzanskih indeksa, posebno tehnološkog sektora.

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