Aerodrom Tivat našao se pod ogromnim pritiskom tokom smene gostiju, a fotografije i snimci dugih kolona putnika, prepunog terminala i ljudi koji čekaju ispred zgrade aerodroma izazvali su brojne reakcije na društvenim mrežama.

Sa koferima u rukama, među kojima su bile i porodice sa malom decom, putnici su čekali da uđu u terminal i završe procedure za ukrcavanje. Prizori sa tivatskog aerodroma pokazuju koliko je veliki broj turista u istom trenutku opteretio kapacitete jedne od najprometnijih vazdušnih luka na crnogorskom primorju.

Povratak sa mora pretvorio se u čekanje

Najveći pritisak nastaje tokom vikenda, kada se tradicionalno smenjuje veliki broj turista - jedni završavaju odmor i odlaze kući, dok drugi tek stižu na letovanje.

Upravo ta smena gostiju u jeku glavne sezone napravila je velike gužve. Putnici su se suočili sa dugim redovima na prijavama za let, kontrolama i ulasku u zonu ukrcavanja, dok je terminal u pojedinim trenucima bio prepun.

Društvene mreže preplavili su komentari putnika koji navode da su poslednje sate odmora proveli čekajući u kolonama, umesto da bez stresa krenu ka svojim kućama.

Aerodrom pod pritiskom sezone

Veliki broj gostiju ove godine dodatno je opteretio infrastrukturu Tivta. Aerodrom je jedna od glavnih tačaka za turiste koji dolaze u Budvu, Kotor, Herceg Novi i druga mesta na primorju.

Međutim, dok broj turista raste, pitanje kapaciteta terminala ponovo dolazi u prvi plan. Letnja sezona svake godine pokazuje isti problem – tokom nekoliko meseci mali aerodrom mora da opsluži ogroman broj putnika, što u danima najveće gužve dovodi do zastoja.

Turisti zadovoljni Crnom Gorom, ali slike sa aerodroma kvare utisak

Crna Gora i dalje privlači veliki broj gostiju zbog mora, prirode i blizine, ali prizori sa kraja putovanja ostavljaju drugačiji utisak.

Turisti koji su uživali na primorju sada upozoravaju da turistička infrastruktura mora da prati rast interesovanja. Veliki broj gostiju jeste potvrda popularnosti destinacije, ali istovremeno predstavlja test za aerodrome, puteve i sve sisteme koji učestvuju u turističkom lancu.

Sezona tek ulazi u najjači period

Kako se približava vrhunac letnje sezone, očekuje se da će pritisak na Aerodrom Tivat biti još veći. Najveće gužve tradicionalno se beleže tokom vikenda, kada dolazi do najveće smene turista.

Scene sa tivatskog aerodroma još jednom su pokazale da rast turizma donosi i novi izazov - kako obezbediti da veliki broj gostiju ne pamti Crnu Goru samo po lepom moru, već i po organizovanom putovanju od dolaska do povratka kući.

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