Dok neki kupači smatraju takvu praksu uobičajenim načinom obezbeđivanja prostora, drugi je vide kao nepravednu prema onima koji u tom trenutku dođu na plažu i žele da pronađu slobodno mesto. Ovog puta, pažnju javnosti privukao je slučaj iz Pržna u Crnoj Gori, gde je turista otišao korak dalje.

Umesto klasičnog peškira ili prostirke, ostavio je tepih na plaži. Prema izveštajima, njegov cilj je bio da „sačuva“ svoje mesto za kasniji dolazak.

"Aladin se sam parkirao"

Neobična scena brzo je privukla pažnju korisnika društvenih mreža, koji nisu propustili priliku da se našale. Mnogi su se šalili na račun scene, upoređujući je sa bajkom o Aladinu i čarobnom tepihu.

"To se Aladin sam parkirao", napisao je jedan korisnik u komentaru.

Pored duhovitih reakcija, slučaj je ponovo otvorio debatu o pitanju zauzimanja prostora na plažama ostavljanjem stvari bez nadzora. Mnogi komentatori smatraju da bi vlasti trebalo unapred da uklone predmete koji zauzimaju prostor kako bi svi posetioci imali jednake uslove za uživanje u moru.

"Sve rekvizite treba pokupiti i baciti u smeće", rekao je jedan korisnik.

Međutim, bilo je i onih koji su celu situaciju posmatrali isključivo kroz prizmu humora, uz komentare da je jedino što je nedostajalo pored tepiha bio nameštaj kako bi "rezervacija" mesta na plaži bila potpuna, piše Dnevno.hr

Ovaj neobičan potez još jednom je pokazao kako pitanje zauzimanja prostora na prepunim letnjim plažama može izazvati burne reakcije, ali i postati tema za zabavu na društvenim mrežama.

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