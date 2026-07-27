Većina turista boravila je u hotelima i privatnom smeštaju, dok je povećanje broja gostiju zabeleženo i u kampovima, odmaralištima i hostelima.

Ekipa Televizije Crne Gore posetila je Budvu i Petrovac, gde su mnogi turisti istakli da se rado vraćaju na crnogorsko primorje zbog mora, prirode i gostoprimstva. Turistkinja iz Kanade kaže da godinama letuje u Crnoj Gori.

"Dolazimo iz Kanade i dolazimo ovde već nekoliko godina. Divno je, oduševljeni smo", rekla je ona.

Slične utiske deli i gošća iz Slovenije.

"Treći put sam ovde. Ljudi su ljubazni, more je prelepo, obala je lepa, a cene su dobre i pristupačne", navela je ona.

Gosti iz Beograda dali su svom boravku u Budvi visoku ocenu.

"Dali bismo devetku. Ima puno ljudi, ali ipak se može naći mir. Najviše vremena smo proveli na Jazu, gde svako može da pronađe nešto što mu se sviđa", rekli su oni.

Činjenicu da je Budva dobro naseljena gostima iz celog sveta potvrđuju i ugostitelji.

Predsednik Udruženja ugostitelja Budve, Luka Vučković, smatra da je, pored dobre ponude, važno da gosti iz Crne Gore ponesu kući lepe utiske.

"Treba raditi na kulturi, očuvanju kulturne baštine, ekologiji i komunalnom redu kako bi turisti, kada odu od nas, poneli kući dobar osećaj o Crnoj Gori i ponovo nam se vratili. Za mene nije toliko važno koliko turista trenutno ima, već kakav utisak ponesu iz naše zemlje", rekao je Vučković.

Budva, kako kažu posetioci, nudi aktivnosti tokom celog dana, ali i bogat noćni život.

"Odlično smo se proveli, zadovoljni smo", rekli su turisti iz Srbije.

Veliki broj gostiju odlučuje da provede odmor u Petrovcu, koji mnogi biraju zbog mirnije atmosfere.

"Petrovac je prelep mali grad, voda je čista, grad je uređen i idealan za odmor", rekla je jedna turistkinja.

Druga ističe da joj se posebno sviđa što je mesto pogodno za porodice.

"Za razliku od Budve, ovde je mnogo mirnije i ima više porodica, što nama odgovara", rekla je ona.

Ipak, turistički zvaničnici upozoravaju da je za dalji razvoj turizma neophodno više ulaganja u infrastrukturu.

"Sve više turista dolazi drumskim putem, a nedostaju nam parking mesta i garaže. Potrebno je izgraditi obilaznicu oko Budve kako tranzit ne bi prolazio kroz centar grada", rekla je Vučković.

Sve više gostiju, pored plaža, posećuje i znamenitosti u zaleđu Budve. Na tvrđavi Kosmač, ekipa RTCG-a je zatekla turiste iz Izraela, koji su rekli da žele da upoznaju jednu drugu stranu Crne Gore.

"Čuli smo da je ovo prelepa zemlja i zaista uživamo. Juče smo bili na plaži, danas smo došli da planinarimo i obiđemo ovaj lokalitet", kazala su oni.

Iako su oduševljeni pogledom i prirodom, smatraju da bi lokalitet mogao biti bolje uređen i pristupačniji posetiocima, piše RTCG.

Upravo takve lokacije predstavljaju veliki potencijal za razvoj održivog turizma, ali su potrebna veća ulaganja kako bi postale pristupačnije i atraktivnije gostima.

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