Za one koji vole jutarnju kafu sa pogledom na more, cena ovog užitka u Herceg Novom kreće se uglavnom od 1,40 do 2,50 evra. Osvežavajuća pića u kafićima i restoranima plaćaju se od 2,30 do 3,50 evra.

Doručak u ugostiteljskim objektima košta između 6 i 10 evra, dok ljubitelji pice mogu računati na cenu od 7 do 12 evra, u zavisnosti od lokala i lokacije.

Za turiste koji biraju dnevni meni, odnosno kompletan obrok, potrebno je izdvojiti od 7,50 do 15 evra.

Ležaljke nisu sitnica: komplet i do 25 evra

Dan na plaži takođe zahteva dodatni budžet. Komplet od dve ležaljke i suncobrana u Herceg Novom kreće se od 15 do 25 evra, dok su popularni baldahini dostupni po ceni od oko 30 evra.

Za porodice koje na plaži provode veći deo dana, upravo ovaj trošak može značajno da utiče na ukupan račun za letovanje.

Apartmani uz obalu najtraženiji, ali i najskuplji

Najveću razliku u ceni pravi izbor smeštaja. Apartmani blizu mora u Herceg Novom mogu se pronaći od oko 80 evra dnevno pa naviše, dok su objekti sa boljom lokacijom, pogledom na more ili dodatnim sadržajima često znatno skuplji.

Oni koji žele povoljniju varijantu, smeštaj mogu potražiti u višim zonama grada, udaljenijim od obale, gde se cene kreću oko 50 evra po danu.

Koliko novca treba za dan u Herceg Novom?

Turista koji želi opušten dan na moru, uz kafu, piće, obrok i plažni mobilijar, može lako da potroši 30 do 50 evra dnevno po osobi, bez uračunatog smeštaja.

Za porodice sa decom troškovi brzo rastu, posebno kada se dodaju smeštaj, parking, gorivo i dodatni izlasci.

Ipak, Herceg Novi i dalje ostaje jedna od najposećenijih destinacija na crnogorskom primorju, a njegova najveća prednost ostaju priroda, blizina Boke Kotorske i jedinstven spoj mora, planine i istorije.

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