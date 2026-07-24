Jedna sitnica u pasošu, koferu ili automobilu može da napravi veliki problem na putovanju. Turisti iz Srbije često ne znaju pravila koja važe na evropskim granicama, a kazne za neke prekršaje mogu iznositi stotine ili čak hiljade evra.

Putovanje u inostranstvo najčešće se planira mesecima unapred, ali mnogi putnici zaborave da proverе šta smeju da prenesu preko granice, koliko novca mogu da nose i koja pravila važe u zemlji u koju ulaze.

Carinici i granične službe širom Evrope posebno obraćaju pažnju na neprijavljen novac, nedozvoljenu hranu, alkohol, cigarete, lekove i prekoračenje dozvoljenog boravka.

Zbog neznanja, turisti mogu ostati bez robe koju nose, ali i dobiti visoke novčane kazne.

Neprijavljen novac može napraviti veliki problem

Jedna od najčešćih grešaka putnika jeste nošenje velike količine gotovine bez prijave.

U većini evropskih zemalja važi pravilo da se iznos od 10.000 evra ili više mora prijaviti prilikom prelaska granice.

To pravilo važi i za druge valute, koje se računaju prema trenutnom kursu.

Ukoliko putnik ne prijavi novac, carinske službe mogu:

privremeno zadržati novac,

pokrenuti postupak,

izreći novčanu kaznu,

tražiti dokaz o poreklu novca.

Poseban oprez potreban je kod putovanja kroz zemlje Evropske unije, jer kontrole mogu biti detaljne čak i kada nema klasičnih graničnih prelaza.

Hrana u gepeku može biti razlog za kaznu

Mnogi turisti iz Srbije pred put na more pakuju domaće proizvode – meso, suhomesnate proizvode, sir i drugu hranu.

Međutim, pravila nisu ista u svim zemljama.

Prilikom ulaska u Evropsku uniju postoje stroga ograničenja za unos određenih proizvoda životinjskog porekla.

Problemi najčešće nastaju zbog:

domaće kobasice,

pršute,

mesa,

mlečnih proizvoda,

većih količina hrane.

Carinici mogu zabranjenu robu oduzeti, a u pojedinim slučajevima mogu uslediti i kazne.

Alkohol i cigarete – količine nisu neograničene

Turisti često misle da mogu poneti koliko žele cigareta ili alkohola za lične potrebe.

Ipak, države imaju jasno određene limite.

Prekoračenje dozvoljenih količina može dovesti do:

oduzimanja proizvoda,

dodatnih dažbina,

novčanih kazni.

Posebno treba obratiti pažnju kada se putuje između zemalja koje nisu članice Evropske unije i država EU.

Lekovi mogu biti problem ako nemate dokumentaciju

Mnogi putnici nose lekove za odmor, ali kod određenih terapija mogu nastati komplikacije.

Posebno se kontrolišu lekovi koji sadrže supstance koje su u pojedinim državama ograničene ili zabranjene.

Pre puta je preporučljivo imati:

originalno pakovanje leka,

lekarski izveštaj,

recept ili potvrdu lekara kada je potrebno.

Prekoračenje boravka u Šengenu može skupo da košta

Građani Srbije mogu turistički boraviti u Šengenskom prostoru do 90 dana u periodu od 180 dana.

Mnogi putnici greše jer ne računaju pravilno dane boravka.

Prekoračenje može dovesti do:

novčane kazne,

zabrane ulaska u Šengen,

problema prilikom narednih putovanja.

Posebno treba voditi računa ako se kombinuju duži boravci u više evropskih zemalja.

Kazne na putu mogu stići već nekoliko kilometara nakon granice

Problemi ne prestaju prelaskom granice.

Turisti koji putuju automobilom često dobijaju kazne zbog:

prekoračenja brzine,

neplaćene putarine,

pogrešnog parkiranja,

vožnje bez odgovarajuće opreme.

U zemljama poput Hrvatske, Slovenije, Austrije, Italije i Mađarske kazne mogu biti veoma visoke.

Šta proveriti pre puta?

Pre nego što krenete na put, proverite:

koliko novca smete da nosite bez prijave

koja hrana sme preko granice

koliko alkohola i cigareta možete preneti

da li su lekovi koje nosite dozvoljeni

koliko dana možete boraviti u Šengenu

da li imate svu dokumentaciju za automobil

Najskuplje greške turista nastaju zbog neznanja

Većina problema na granicama ne nastaje zbog namere, već zbog nepoznavanja pravila.

Jedna neprijavljena koverta sa novcem, nekoliko kilograma hrane ili pogrešno spakovan lek mogu pretvoriti bezbrižno putovanje u neprijatan i skup problem.

Zato je najbolje pravilo pred svaki odlazak u inostranstvo: proverite propise zemlje kroz koju putujete i sačuvajte novac za odmor, a ne za kazne.

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