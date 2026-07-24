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Čak i Hrvati biraju povoljnije more - smeštaj 36, ručak 6, a kafa 1 evro

Sve više turista bira Siciliju umesto Jadrana. Smeštaj, hrana i letovanje na italijanskom ostrvu često mogu biti povoljniji, a ponuda je bogata.

Autor:  Dubravka Jovanović
24.07.2026.12:45
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Čak i Hrvati biraju povoljnije more - smeštaj 36, ručak 6, a kafa 1 evro
fokke baarssen/shutterstock.com
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Sve više putnika iz regiona poslednjih godina bira Siciliju kao alternativu tradicionalnom letovanju na Jadranu. Glavni razlozi su prelepe peščane plaže, bogata istorija, dobra gastronomija i često povoljniji odnos cene i kvaliteta, piše Dnevno.

Mnogi turisti ističu da za isti budžet na najvećem italijanskom ostrvu mogu da pronađu prostraniji smeštaj, uživaju u restoranima i istraže više destinacija nego na nekim popularnim mediteranskim obalama.

Iako veliki broj turista i dalje bira hrvatsku obalu, sve više njih traži drugačija iskustva i destinacije koje nude više za uloženi novac.

Jeftiniji smeštaj i povoljne avionske karte privlače turiste

Sicilija je poslednjih godina postala dostupnija zahvaljujući povoljnijim avionskim linijama.

Iz Zagreba do Palerma tokom letnje sezone postoje direktni letovi, a povratne avionske karte mogu se pronaći već za oko 100 evra ukoliko se rezervišu dovoljno rano.

Međutim, nisu samo avionske karte razlog zbog kojeg turisti biraju ovo italijansko ostrvo.

Posebno ih privlače cene smeštaja, koje u pojedinim periodima mogu biti niže nego na najtraženijim lokacijama na Jadranu.

Porodica iz Zagreba izabrala Siciliju umesto Jadrana

Jedna porodica iz Zagreba odlučila je da ove godine letuje na Siciliji, a kao glavni razlog navode odnos cene i kvaliteta.

Kako je ispričala Jasna, koja je putovala sa suprugom i dvoje male dece, najvažnije im je bilo da pronađu smeštaj koji neće značajno opteretiti porodični budžet.

Prema njenim rečima, uspeli su da pronađu kuću blizu mora za oko 400 evra, dok su slične ponude na Jadranu bile znatno skuplje.

Za one koji planiraju raniju rezervaciju, krajem juna mogu se pronaći smeštaji već od oko 257 evra za sedam dana.

Kilometarske peščane plaže i cene hrane koje iznenađuju

Porodica je iz Palerma vozom otputovala do Ćefalua, jednog od poznatijih letovališta na Siciliji.

Poseban utisak ostavile su im široke peščane plaže koje se protežu kilometrima.

Iako mnogi turisti iz Hrvatske smatraju da je Jadran među najlepšim obalama sveta, Sicilija nudi drugačiji doživljaj – duge peščane plaže, istorijske gradove i autentičnu italijansku atmosferu.

Cene hrane, prema iskustvu ove porodice, nisu bile značajno više nego u regionu:

  • testenina u restoranima oko 10 evra
  • pica oko 6 evra
  • njoke oko 6 evra
  • kafa i kroasan oko 2,50 evra
  • espreso često oko 1 evro

Za porodični ručak uglavnom su izdvajali manje od 50 evra.

Sicilija nudi mnogo više od letovanja

Osim plaža, Sicilija privlači turiste i zbog brojnih znamenitosti.

Najveće atrakcije ostrva su:

  • vulkan Etna
  • Palermo – glavni grad ostrva
  • Ćefalu – popularno primorsko mesto
  • istorijski gradovi i antički lokaliteti
  • tradicionalna italijanska kuhinja

Velika prednost je i dobra železnička povezanost, pa turisti mogu lako da obilaze različite delove ostrva bez automobila.

Da li Sicilija može biti jeftinija od Jadrana?

Cena letovanja zavisi od termina, lokacije i načina putovanja, ali sve veći broj turista smatra da Sicilija nudi bolju vrednost za novac.

Posebno povoljan period može biti kraj juna, kada su temperature idealne, gužve manje, a smeštaj povoljniji nego u špicu sezone.

Za putnike koji žele kombinaciju mora, kulture, dobre hrane i pristupačnijih cena, Sicilija postaje jedna od najzanimljivijih evropskih destinacija.

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