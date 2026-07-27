Ali kako broj električnih vozila raste, zemlje traže načine da nadoknade izgubljene prihode od akciza na benzin i dizel.
Jedan od prvih velikih poteza dolazi iz Velike Britanije, gde se priprema uvođenje sistema punjenja na osnovu pređene udaljenosti (eVED). Umesto punjenja kroz gorivo na benzinskoj pumpi, vlasnici električnih automobila plaćaće naknadu za svaki pređeni kilometar.
Novi sistem bi trebalo da počne da važi 2028. godine, kada bi električna vozila prvi put trebalo da uđu u poseban sistem oporezivanja. Prema trenutnim najavama, električni automobili bi plaćali oko tri penija po milji (približno dva evrocenta po kilometru), dok bi plag-in hibridi imali nižu stopu, piše britanski Auto Ekspres.
Za vlasnike električnih automobila, ovo znači promenu filozofije. Do sada je argument za kupovinu električnog automobila često bio niži trošak korišćenja, ali zemlje sve više pokazuju da potpuno oslobađanje od poreza neće trajati večno.
Britanski model bi mogao postati zanimljiv primer za druge zemlje, posebno u EU, koje imaju ambiciozne planove za elektrifikaciju svog voznog parka.
Slične ideje su se već pojavile u nekim američkim državama, Australiji i drugim tržištima gde rast broja električnih vozila počinje da vrši pritisak na postojeći sistem finansiranja puteva. Jedno od najvećih pitanja ovde je način kontrole. Vlasti trenutno razmatraju nekoliko opcija: od godišnjeg očitavanja kilometraže do digitalnih sistema koji bi automatski pratili pređenu udaljenost.
Upravo je to deo koji izaziva najviše debate, jer se neki vozači plaše dodatnog nadzora i mogućeg praćenja kretanja vozila. Zagovornici sistema tvrde da je naplata na osnovu korišćenja puteva pravednija jer oni koji više voze više doprinose finansiranju infrastrukture.
Evropska unija, uključujući Hrvatsku, još nije najavila uvođenje sličnog poreza za električna vozila. Međutim, ovaj primer iz Velike Britanije mogao bi da pokaže u kom pravcu će se oporezivanje električnih automobila razvijati u budućnosti, piše Jutarnji.hr/autoklub
Ako električni automobili postanu dominantni, model u kome se putevi finansiraju gotovo isključivo kroz gorivo više neće biti održiv. Pitanje više nije da li će se način naplate promeniti, već kada i koji model će država izabrati.
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