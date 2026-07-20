Sve češće Portal RTCG dobija žalbe građana i turista da im je naplaćen plažni mobilijar posle 17 časova. Iako nismo dobili nikakva pojašnjenja od JP Morsko dobro u vezi sa naplatom, ugovor o korišćenju morskog dobra za sezonu 2026. obavezuje zakupca da omogući korišćenje plažnog mobilijara građanima Crne Gore besplatno posle 17.00 časova, uz identifikacioni dokument.

Prethodnih godina, ležaljke i suncobrani bili su besplatni posle 17 časova za sve posetioce plaže i zakupci su bili u obavezi da istaknu ovu informaciju na informativnoj tabli.

Međutim, na jednoj plaži u Sutomoru piše da niko ne može besplatno uzeti ležaljku posle 17 časova, osim ako nije platio pre toga.

Pravilo Morskog dobra jasno kaže da su ove sezone ležaljke besplatne za sve građane Crne Gore posle 17.00 časova.

"Korisnik je dužan da oslobodi sve građane Crne Gore plaćanja korišćenja plažnog mobilijara za period posle 17.00 časova do zatvaranja kupališta, koji su dužni da mu na uvid dostave ličnu kartu ili drugi identifikacioni dokument izdat od strane nadležnog organa države Crne Gore", navodi se u Ugovoru o korišćenju Morskog dobra.

Direktor JP "Morsko dobro" Mladen Mikijelj ranije je rekao da će svaki zakupac koji naplati plažni mobilijar posle 17.00 časova snositi posledice. Ukoliko im neko naplati plažni mobilijar posle pet popodne, građani se mogu žaliti Službi za kontrolu morskog dobra, koja kontroliše izvršenje ugovornih obaveza zakupaca plaže.

Služba može utvrditi da li je zakupac prekršio ugovor i preduzeti mere predviđene ugovorom. Ukoliko smatraju da zakupac krši propise ili dovodi u zabludu korisnike usluga, mogu podneti prijavu turističkoj inspekciji, koja tokom letnje sezone sprovodi pojačane kontrole na obali.

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