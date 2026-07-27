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Kafa 1 evro, doručak 3, dve ležaljke 8 - letovanje koje Srbi sve češće biraju

 Donosimo kompletan vodič kroz cene u Albaniji za leto 2026. Pogledajte koliko koštaju apartmani, restorani, plaže, gorivo i koliki budžet je potreban za jednu osobu ili porodicu.

Autor:  Dubravka Jovanović
27.07.2026.08:59
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Kafa 1 evro, doručak 3, dve ležaljke 8 - letovanje koje Srbi sve češće biraju
Unai Huizi Photography/shutterstock.com
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Foto: Edita Paulauskiene/Shutterstock.com
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Interesovanje turista iz Srbije za Albaniju nastavlja da raste iz godine u godinu. Kristalno čisto Jonsko more, dugačke peščane plaže, odlična gastronomija i blizina čine ovu zemlju jednom od najtraženijih destinacija za letovanje.

Međutim, mnogi se pitaju isto pitanje:

Koliko zapravo košta letovanje u Albaniji tokom 2026. godine?

Analizirali smo trenutne cene smeštaja, hrane, pića, plaža, goriva i svakodnevnih troškova kako biste znali koliko novca vam je potrebno pre polaska.

Koliko košta smeštaj u Albaniji 2026?

Najveće razlike u cenama zavise od mesta i perioda odmora.

Apartmani

  • Jun: 35–60 evra po noći
  • Jul: 50–90 evra
  • Avgust: 70–140 evra
  • Septembar: 40–70 evra

Najskuplji su:

  • Ksamil
  • Drač (Durres)
  • Dermi (Dhërmi)
  • Himara

Povoljniji smeštaj može se pronaći u:

  • Valoni (Vlora)
  • Sarandi (van centra)
  • Beratu
  • Đirokastri

Koliko košta hrana?

Albanija je i dalje među najpovoljnijim destinacijama kada je reč o restoranima.

Prosečne cene:

  • Doručak: 3–6 evra
  • Pica: 6–10 evra
  • Riblji specijalitet: 12–20 evra
  • Pasta: 7–10 evra
  • Roštilj: 8–14 evra
  • Salata: 3–5 evra
  • Desert: 3–5 evra

Piće:

  • Espresso: oko 1 evra
  • Kapućino: 1,5–2 evra
  • Sok: 1,5–2 evra
  • Pivo: 2–4 evra
  • Flaširana voda: oko 0,5–1 evra

Večera za dve osobe u dobrom restoranu uglavnom košta između 35 i 55 evra, dok luksuzniji restorani na obali mogu biti skuplji. 

Koliko koštaju plaže?

Većina plaža ima besplatne zone, ali ležaljke se naplaćuju.

Prosečne cene:

  • Dve ležaljke + suncobran:
    • 8–15 €
    • Premium plažni klubovi: 18–25 €

Na pojedinim skrivenim plažama i dalje postoje potpuno besplatni delovi. 

Koliko košta gorivo?

Ako putujete automobilom iz Srbije:

  • Dizel: oko 1,75–1,90 evra/l
  • Benzin: oko 1,80–1,95 evra/l

Putarina u Albaniji postoji samo na pojedinim deonicama autoputa.

Koliki budžet je potreban jednoj osobi?

Ekonomično letovanje (7 dana)

  • Smeštaj: 250 evra
  • Hrana: 120 evra
  • Plaža: 40 evra
  • Izlasci i piće: 60 evra
  • Gorivo ili lokalni prevoz: 70 evra

Ukupno: oko 540 evra

Komforno letovanje

  • Hotel
  • Restorani svaki dan
  • Izleti
  • Ležaljke

800–1.100 evra po osobi

Koliko košta letovanje za porodicu sa četvoro članova?

Primer za dve odrasle osobe i dvoje dece tokom sedam dana.

Smeštaj

700 evra

Hrana

420 evra

Plaža

80 evra

Gorivo

170 evra

Sladoledi, pića i sitni troškovi

180 evra

Izleti

150 evra

Ukupan budžet

1.700–2.000 evra

Porodice koje kuvaju u apartmanu deo obroka mogu uštedeti između 300 i 500 evra.

Šta obavezno treba posetiti?

Ksamil

Najpoznatije plaže sa tirkiznim morem koje često nazivaju "Maldivima Evrope".

Saranda

Šetalište puno restorana, marina i odličan noćni život.

Butrint

Jedno od najpoznatijih antičkih nalazišta na Balkanu.

Plavo oko (Syri i Kaltër)

Prirodni izvor neverovatno plave boje.

Berat

Grad pod zaštitom UNESCO-a poznat po kamenim kućama.

Đirokaster

Istorijski grad sa impresivnom tvrđavom.

Dermi

Jedna od najlepših plaža albanske rivijere.

Nacionalni park Llogara

Idealno mesto za panoramske vožnje i fotografije.

Da li je Albanija skuplja nego ranije?

Da.

U odnosu na period pre nekoliko godina, cene smeštaja na albanskoj rivijeri porasle su između 40 i 60 odsto tokom glavne sezone. Ipak, Albanija je i dalje povoljnija od velikog broja destinacija u Grčkoj, Hrvatskoj i Italiji, posebno kada se uporede restorani i svakodnevni troškovi. 

Isplati li se letovanje u Albaniji 2026?

Ako tražite čisto more, lepe plaže, kvalitetnu hranu i pristupačnije cene od većine mediteranskih destinacija, Albanija i ove godine ostaje jedan od najboljih izbora za letovanje.

Najveća ušteda ostvaruje se rezervacijom smeštaja nekoliko meseci unapred ili odlaskom u junu i septembru, kada su cene niže, a gužve znatno manje.

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Novac Albanija cene letovanje u albaniji

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