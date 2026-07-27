Kafa 1 evro, doručak 3, dve ležaljke 8 - letovanje koje Srbi sve češće biraju

Interesovanje turista iz Srbije za Albaniju nastavlja da raste iz godine u godinu. Kristalno čisto Jonsko more, dugačke peščane plaže, odlična gastronomija i blizina čine ovu zemlju jednom od najtraženijih destinacija za letovanje.

Međutim, mnogi se pitaju isto pitanje:

Koliko zapravo košta letovanje u Albaniji tokom 2026. godine?

Analizirali smo trenutne cene smeštaja, hrane, pića, plaža, goriva i svakodnevnih troškova kako biste znali koliko novca vam je potrebno pre polaska.

Koliko košta smeštaj u Albaniji 2026?

Najveće razlike u cenama zavise od mesta i perioda odmora.

Apartmani

Jun: 35–60 evra po noći

Jul: 50–90 evra

Avgust: 70–140 evra

Septembar: 40–70 evra

Najskuplji su:

Ksamil

Drač (Durres)

Dermi (Dhërmi)

Himara

Povoljniji smeštaj može se pronaći u:

Valoni (Vlora)

Sarandi (van centra)

Beratu

Đirokastri

Koliko košta hrana?

Albanija je i dalje među najpovoljnijim destinacijama kada je reč o restoranima.

Prosečne cene:

Doručak: 3–6 evra

Pica: 6–10 evra

Riblji specijalitet: 12–20 evra

Pasta: 7–10 evra

Roštilj: 8–14 evra

Salata: 3–5 evra

Desert: 3–5 evra

Piće:

Espresso: oko 1 evra

Kapućino: 1,5–2 evra

Sok: 1,5–2 evra

Pivo: 2–4 evra

Flaširana voda: oko 0,5–1 evra

Večera za dve osobe u dobrom restoranu uglavnom košta između 35 i 55 evra, dok luksuzniji restorani na obali mogu biti skuplji.

Koliko koštaju plaže?

Većina plaža ima besplatne zone, ali ležaljke se naplaćuju.

Prosečne cene:

Dve ležaljke + suncobran: 8–15 € Premium plažni klubovi: 18–25 €



Na pojedinim skrivenim plažama i dalje postoje potpuno besplatni delovi.

Koliko košta gorivo?

Ako putujete automobilom iz Srbije:

Dizel: oko 1,75–1,90 evra/l

Benzin: oko 1,80–1,95 evra/l

Putarina u Albaniji postoji samo na pojedinim deonicama autoputa.

Koliki budžet je potreban jednoj osobi?

Ekonomično letovanje (7 dana)

Smeštaj: 250 evra

Hrana: 120 evra

Plaža: 40 evra

Izlasci i piće: 60 evra

Gorivo ili lokalni prevoz: 70 evra

Ukupno: oko 540 evra

Komforno letovanje

Hotel

Restorani svaki dan

Izleti

Ležaljke

800–1.100 evra po osobi

Koliko košta letovanje za porodicu sa četvoro članova?

Primer za dve odrasle osobe i dvoje dece tokom sedam dana.

Smeštaj

700 evra

Hrana

420 evra

Plaža

80 evra

Gorivo

170 evra

Sladoledi, pića i sitni troškovi

180 evra

Izleti

150 evra

Ukupan budžet

1.700–2.000 evra

Porodice koje kuvaju u apartmanu deo obroka mogu uštedeti između 300 i 500 evra.

Šta obavezno treba posetiti?

Ksamil

Najpoznatije plaže sa tirkiznim morem koje često nazivaju "Maldivima Evrope".

Saranda

Šetalište puno restorana, marina i odličan noćni život.

Butrint

Jedno od najpoznatijih antičkih nalazišta na Balkanu.

Plavo oko (Syri i Kaltër)

Prirodni izvor neverovatno plave boje.

Berat

Grad pod zaštitom UNESCO-a poznat po kamenim kućama.

Đirokaster

Istorijski grad sa impresivnom tvrđavom.

Dermi

Jedna od najlepših plaža albanske rivijere.

Nacionalni park Llogara

Idealno mesto za panoramske vožnje i fotografije.

Da li je Albanija skuplja nego ranije?

Da.

U odnosu na period pre nekoliko godina, cene smeštaja na albanskoj rivijeri porasle su između 40 i 60 odsto tokom glavne sezone. Ipak, Albanija je i dalje povoljnija od velikog broja destinacija u Grčkoj, Hrvatskoj i Italiji, posebno kada se uporede restorani i svakodnevni troškovi.

Isplati li se letovanje u Albaniji 2026?

Ako tražite čisto more, lepe plaže, kvalitetnu hranu i pristupačnije cene od većine mediteranskih destinacija, Albanija i ove godine ostaje jedan od najboljih izbora za letovanje.

Najveća ušteda ostvaruje se rezervacijom smeštaja nekoliko meseci unapred ili odlaskom u junu i septembru, kada su cene niže, a gužve znatno manje.

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