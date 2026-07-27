Kafa 1 evro, doručak 3, dve ležaljke 8 - letovanje koje Srbi sve češće biraju

Interesovanje turista iz Srbije za Albaniju nastavlja da raste iz godine u godinu. Kristalno čisto Jonsko more, dugačke peščane plaže, odlična gastronomija i blizina čine ovu zemlju jednom od najtraženijih destinacija za letovanje.
Međutim, mnogi se pitaju isto pitanje:
Koliko zapravo košta letovanje u Albaniji tokom 2026. godine?
Analizirali smo trenutne cene smeštaja, hrane, pića, plaža, goriva i svakodnevnih troškova kako biste znali koliko novca vam je potrebno pre polaska.
Koliko košta smeštaj u Albaniji 2026?
Najveće razlike u cenama zavise od mesta i perioda odmora.
Apartmani
- Jun: 35–60 evra po noći
- Jul: 50–90 evra
- Avgust: 70–140 evra
- Septembar: 40–70 evra
Najskuplji su:
- Ksamil
- Drač (Durres)
- Dermi (Dhërmi)
- Himara
Povoljniji smeštaj može se pronaći u:
- Valoni (Vlora)
- Sarandi (van centra)
- Beratu
- Đirokastri
Koliko košta hrana?
Albanija je i dalje među najpovoljnijim destinacijama kada je reč o restoranima.
Prosečne cene:
- Doručak: 3–6 evra
- Pica: 6–10 evra
- Riblji specijalitet: 12–20 evra
- Pasta: 7–10 evra
- Roštilj: 8–14 evra
- Salata: 3–5 evra
- Desert: 3–5 evra
Piće:
- Espresso: oko 1 evra
- Kapućino: 1,5–2 evra
- Sok: 1,5–2 evra
- Pivo: 2–4 evra
- Flaširana voda: oko 0,5–1 evra
Večera za dve osobe u dobrom restoranu uglavnom košta između 35 i 55 evra, dok luksuzniji restorani na obali mogu biti skuplji.
Koliko koštaju plaže?
Većina plaža ima besplatne zone, ali ležaljke se naplaćuju.
Prosečne cene:
- Dve ležaljke + suncobran:
- 8–15 €
- Premium plažni klubovi: 18–25 €
Na pojedinim skrivenim plažama i dalje postoje potpuno besplatni delovi.
Koliko košta gorivo?
Ako putujete automobilom iz Srbije:
- Dizel: oko 1,75–1,90 evra/l
- Benzin: oko 1,80–1,95 evra/l
Putarina u Albaniji postoji samo na pojedinim deonicama autoputa.
Koliki budžet je potreban jednoj osobi?
Ekonomično letovanje (7 dana)
- Smeštaj: 250 evra
- Hrana: 120 evra
- Plaža: 40 evra
- Izlasci i piće: 60 evra
- Gorivo ili lokalni prevoz: 70 evra
Ukupno: oko 540 evra
Komforno letovanje
- Hotel
- Restorani svaki dan
- Izleti
- Ležaljke
800–1.100 evra po osobi
Koliko košta letovanje za porodicu sa četvoro članova?
Primer za dve odrasle osobe i dvoje dece tokom sedam dana.
Smeštaj
700 evra
Hrana
420 evra
Plaža
80 evra
Gorivo
170 evra
Sladoledi, pića i sitni troškovi
180 evra
Izleti
150 evra
Ukupan budžet
1.700–2.000 evra
Porodice koje kuvaju u apartmanu deo obroka mogu uštedeti između 300 i 500 evra.
Šta obavezno treba posetiti?
Ksamil
Najpoznatije plaže sa tirkiznim morem koje često nazivaju "Maldivima Evrope".
Saranda
Šetalište puno restorana, marina i odličan noćni život.
Butrint
Jedno od najpoznatijih antičkih nalazišta na Balkanu.
Plavo oko (Syri i Kaltër)
Prirodni izvor neverovatno plave boje.
Berat
Grad pod zaštitom UNESCO-a poznat po kamenim kućama.
Đirokaster
Istorijski grad sa impresivnom tvrđavom.
Dermi
Jedna od najlepših plaža albanske rivijere.
Nacionalni park Llogara
Idealno mesto za panoramske vožnje i fotografije.
Da li je Albanija skuplja nego ranije?
Da.
U odnosu na period pre nekoliko godina, cene smeštaja na albanskoj rivijeri porasle su između 40 i 60 odsto tokom glavne sezone. Ipak, Albanija je i dalje povoljnija od velikog broja destinacija u Grčkoj, Hrvatskoj i Italiji, posebno kada se uporede restorani i svakodnevni troškovi.
Isplati li se letovanje u Albaniji 2026?
Ako tražite čisto more, lepe plaže, kvalitetnu hranu i pristupačnije cene od većine mediteranskih destinacija, Albanija i ove godine ostaje jedan od najboljih izbora za letovanje.
Najveća ušteda ostvaruje se rezervacijom smeštaja nekoliko meseci unapred ili odlaskom u junu i septembru, kada su cene niže, a gužve znatno manje.
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