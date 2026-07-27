Široki Dunav u Kladovu toliko podseća na morski zaliv da mnogi posetioci na trenutak zaborave da nisu na obali mora. Plaže, šetalište uz vodu, ležaljke, kafići i zalasci sunca stvaraju atmosferu letovanja, a cene smeštaja su znatno niže nego na većini primorskih destinacija, piše Citymagazin.

Ako tražite mesto za letnji odmor bez odlaska preko granice, Kladovo je jedna od destinacija koja sve više privlači pažnju turista.

Na samoj obali Dunava, tik uz granicu sa Rumunijom, ovaj grad pruža prizor kakav se retko viđa u Srbiji – ogromna vodena površina koja više liči na more nego na reku.

Dunav u Kladovu izgleda kao morski zaliv

Posebnost Kladova je upravo širina Dunava.

Suprotna obala često se jedva vidi, pa posetioci imaju osećaj kao da sede pored velikog jezera ili morskog zaliva.

Umesto slane vode tu je miris reke, umesto morskih talasa lagano zapljuskivanje obale, ali atmosfera tokom leta mnoge podseća na pravi odmor na moru.

Šetalište pored Dunava, plaže, kafići sa pogledom na vodu i romantični zalasci sunca čine Kladovo jednom od najlepših letnjih destinacija u istočnoj Srbiji.

Plaže, ležaljke i kupanje uz Dunav

Tokom toplih dana Kladovo postaje prava mala letnja oaza.

Najpoznatija gradska plaža privlači turiste koji žele mirniji odmor, bez velikih gužvi karakterističnih za primorje.

Pesak pod nogama, povetarac sa Dunava i pogled na beskrajnu vodenu površinu stvaraju osećaj kao da ste otputovali mnogo dalje nego što zapravo jeste.

Mnogi posetioci upravo zbog tog spoja prirode i opuštene atmosfere biraju Kladovo umesto skupljih letovališta.

Kladovo nije samo kupanje: Tu su istorija i priroda

Osim „morskog“ izgleda Dunava, Kladovo nudi i brojne atrakcije za ljubitelje istorije i prirode.

U blizini se nalaze:

Trajanova tabla – poznati spomenik iz rimskog perioda;

ostaci rimskih utvrđenja;

Đerdapska klisura – jedan od najimpresivnijih prirodnih predela Srbije;

vidikovci i izletišta uz Dunav.

Zbog toga je Kladovo destinacija koja može da ponudi i odmor pored vode i aktivan izlet.

Koliko košta smeštaj u Kladovu?

Jedna od najvećih prednosti Kladova jesu cene.

Privatni smeštaj u gradu i okolini može da se pronađe već od:

1.500 do 5.800 dinara po noćenju (oko 13 do 50 evra), u zavisnosti od lokacije, opremljenosti i veličine objekta.

U okolnim selima sobe i jednostavniji apartmani mogu se naći po ceni od:

1.200 do 1.800 dinara po osobi.

Apartmani u centru grada ili blizu Dunava najčešće se kreću:

od 3.500 do 6.000 dinara po noćenju.

Za one koji žele luksuzniji odmor, veće vikendice i vile sa bazenom dostupne su po cenama:

od 65 do 120 evra po noći za ceo objekat.

U poređenju sa popularnim morskim destinacijama, Kladovo i dalje nudi znatno pristupačniji odmor.

Zašto turisti biraju Kladovo?

Kladovo privlači sve više gostiju zbog kombinacije:

kupanja i odmora pored vode

širokog Dunava koji izgleda kao more

povoljnog smeštaja

mirnije atmosfere

bogate istorije

blizine Đerdapske klisure

Ovo je jedno od onih mesta u Srbiji koje lako prevare oko – nema palme ni slanu vodu, ali pogled na Dunav, zvuk vode i boje zalaska sunca stvaraju osećaj pravog letovanja.

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