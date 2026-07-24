Letovanje može da se pretvori u neprijatan trošak zbog stvari koje mnogi turisti smatraju bezazlenim. Bacanje opuška, pogrešno parkiranje, buka u kasnim satima ili nepoštovanje lokalnih pravila mogu doneti kazne od nekoliko desetina do nekoliko stotina evra.

Turisti iz Srbije najčešće biraju Grčku, Hrvatsku i Italiju za odmor, ali mnogi ne znaju da se pravila razlikuju od zemlje do zemlje.

Ono što je kod kuće uobičajeno, u pojedinim evropskim destinacijama može biti kažnjivo.

Zato pre puta nije dovoljno samo rezervisati smeštaj i spakovati kofere – važno je znati i šta može napraviti problem na odmoru.

Grčka: Kazne koje mogu pokvariti letovanje

Grčka je jedna od najpopularnijih destinacija među turistima iz Srbije, ali i zemlja sa strogim pravilima u pojedinim situacijama.

Bacanje opušaka i smeća na plaži može biti skupo

Na mnogim grčkim plažama zabranjeno je ostavljati smeće, posebno opuške od cigareta.

Osim što narušava izgled plaža, ovakvo ponašanje može dovesti do novčanih kazni.

Turistima se posebno savetuje da koriste kante za otpatke i posebne posude za opuške.

Pogrešno parkiranje pravi velike probleme

Tokom letnje sezone parking mesta u popularnim mestima često su ograničena.

Parkiranje na mestima namenjenim osobama sa invaliditetom, na zabranjenim zonama ili blokiranje prolaza može rezultirati kaznom, a u nekim slučajevima i uklanjanjem vozila.

Vožnja bez odgovarajuće opreme

Turisti koji u Grčku dolaze automobilom treba da obrate pažnju na saobraćajna pravila, brzinu i obaveznu opremu.

Kazne za saobraćajne prekršaje mogu biti značajne, posebno u turističkim mestima gde su kontrole češće tokom sezone.

Hrvatska: Najčešći problemi su parking, buka i ponašanje na javnim mestima

Hrvatska je česta destinacija za turiste iz Srbije, posebno zbog blizine i putovanja automobilom.

Međutim, lokalne vlasti poslednjih godina pojačavaju kontrole u turističkim mestima.

Kazne za nepropisno parkiranje

Jedan od najčešćih problema turista jeste parkiranje na mestima gde nije dozvoljeno.

U primorskim gradovima tokom sezone kazne mogu biti visoke, posebno u Dubrovniku, Splitu, Zadru, Rovinju i drugim popularnim destinacijama.

Buka posle ponoći može doneti kaznu

U mnogim turističkim mestima postoje pravila o noćnom miru.

Glasna muzika, žurke u apartmanima ili narušavanje reda mogu dovesti do intervencije policije i novčanih kazni.

Konzumiranje alkohola na javnim površinama

Pojedini hrvatski gradovi ograničavaju konzumiranje alkohola na određenim javnim mestima, posebno u zonama gde ima mnogo turista.

Italija: Zemlja sa najviše "neočekivanih" kazni za turiste

Italija je poznata po strogim pravilima u istorijskim gradovima.

Turisti često ne znaju da neke navike koje deluju bezazleno mogu biti kažnjene.

Sedenje na stepenicama istorijskih građevina

U gradovima poput Rima, Firence i Venecije postoje posebna pravila zaštite kulturne baštine.

Sedenje na određenim mestima, jedenje ili ometanje prolaza kod znamenitosti može doneti novčanu kaznu.

Kupanje na zabranjenim mestima

U pojedinim italijanskim gradovima zabranjeno je kupanje u fontanama ili istorijskim lokacijama.

Turisti koji prekrše pravila mogu platiti visoke kazne.

Kupovina falsifikovane robe

Na italijanskim ulicama često se nude kopije poznatih brendova.

Kupovina falsifikovane robe može dovesti do kazne, posebno u turističkim zonama.

Najskuplje greške turista nastaju zbog neznanja

Većina turista ne pravi probleme namerno. Najčešće je reč o navikama koje su dozvoljene u jednoj zemlji, ali zabranjene u drugoj.

Pre putovanja proverite:

pravila parkiranja u mestu gde letujete

ograničenja buke u smeštaju

pravila na plažama

zabrane unošenja ili korišćenja određenih stvari

lokalne propise za vozače

Odmor može biti skuplji nego što ste planirali

Cena letovanja nije samo smeštaj, gorivo, putarine i hrana.

Neočekivana kazna može dodatno opteretiti budžet i pokvariti odmor.

Zato turisti iz Srbije pre puta treba da se informišu o pravilima zemlje koju posećuju, jer nekoliko minuta pažnje može sačuvati stotine evra.

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