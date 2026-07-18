, peščana i duga 13 kilometara, ova lepotica ima sasvim logično ime - Velika plaža. Štaviše, najduža je na Jadranu. Nalazi se u Ulcinju, a zbog svoje popularnosti je zaslužila i nadimak ulcinjska Kopakabana.

Udaljena je samo pet kilometara od grada, pa ne čudi što mnogi ljudi žele da protegnu noge ili sedu u auto samo da bi tamo proveli ceo dan.

Ne morate mnogo da brinete o svom mestu pod suncem ili ostavljanju peškira preko noći - procenjuje se da Velika plaža može da primi do 150.000 kupača.

A, dodatni razlog da je izaberete jeste njen pesak, koji je bogat mineralima, pa mu mnogi pripisuju lekovita svojstva.

Na plaži nema mnogo hlada, ali svi oni koji nisu ljubitelji "prženja" mogu uživati pod velikim suncobranima ili, još bolje, u hladu borove šume u zaleđu plaže.

Pored plivanja i sunčanja, kajtsurfing je među najpopularnijim aktivnostima zbog prijatnih vetrova koji ovde duvaju leti, a ima mesta i za ronioce, odbojkaše, tenisere, rukometaše, one koji vole duge plićake, ali i one koji vole da plivaju u dubine dalekog horizonta.

Čitavo područje je idealno za letnji odmor jer ovde postoji još dvadesetak plaža, tako da izbora ima dosta.

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