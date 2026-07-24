Čuveni grad čini sve da vrati turiste - povedite 3 prijatelja i dobijate 700 evra za svakog

Dubai nudi pogodnosti u vrednosti od oko 700 evra stanovnicima Ujedinjenih Arapskih Emirata koji uspeju da ubede prijatelje ili rođake da posete grad, dok pokušava da zaustavi veliki pad turizma.

Program "Dubai Invite" omogućava svakom stanovniku da predloži do tri posetioca. Za svakog od njih predviđen je paket pogodnosti vredan više od 3.000 dirhama, odnosno oko 700 evra.

Prema zvaničnom sajtu Dubaija, paket uključuje boravak u hotelima, ponude u restoranima i ulaznice za znamenitosti, piše Gardijan, prenosi Blic.

Posetioci moraju da žive van Ujedinjenih Arapskih Emirata i da doputuju sa važećom turističkom vizom. Dolasci moraju biti realizovani do 31. oktobra, dok se pogodnosti mogu koristiti do decembra.

Inicijativa dolazi u periodu snažnog pada turizma u emiratima. Međunarodni dolasci naglo su opali nakon što se rat između Irana i SAD i Izraela proširio na zemlje Zaliva.

U februaru su iranske rakete i bespilotne letelice pogodile međunarodni aerodrom u Dubaiju i hotel Fairmont. Napadi su uzdrmali imidž grada kao bezbedne destinacije, daleko od sukoba u širem regionu.

Tokom 2025. godine Dubai je ugostio skoro 20 miliona posetilaca, što je bio rekord. Od tada su, međutim, mnoge avio-kompanije smanjile ili obustavile svoje linije, jer se letovi iznad Bliskog istoka smatraju rizičnijim.

Dubai: Veliki pad u hotelima i poslovanju

Hoteli prijavljuju znatno nižu popunjenost, dok su pojedine firme zabeležile pad prihoda veći od 50 odsto.

Neki od najpoznatijih hotela u gradu privremeno su zatvoreni, ubrzavajući planirane radove na renoviranju. Među njima je i Burj Al Arab, koji će, kako se očekuje, ostati zatvoren 18 meseci radi obimnih radova obnove.

Drugi hoteli i kompanije pokušavaju da privuku posetioce velikim popustima, besplatnim noćenjima i specijalnim paketima povezanim sa programom "Dubai Invite". U nekim slučajevima popusti dostižu i do 45 odsto.

Interesovanje za program bilo je trenutno. Prema lokalnim medijima, u prvih 48 sati podneto je više od 10.000 prijava.

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