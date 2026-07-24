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Kafa za 2 evra, ručak 15 - cene bajkovitog ostrva oduševljavaju turiste sa Balkana

Planirate putovanje na Maltu? Saznajte kakve su cene hrane, smeštaja i prevoza, koje znamenitosti ne smete da propustite i zbog čega je ovo mediteransko ostrvo među najpopularnijim destinacijama za letovanje.

Autor:  Dubravka Jovanović
24.07.2026.14:24
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Kafa za 2 evra, ručak 15 - cene bajkovitog ostrva oduševljavaju turiste sa Balkana
Patryk Kosmider/shutterstock.com
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Malta je poslednjih godina postala jedna od omiljenih destinacija za putnike iz Srbije. Kristalno čisto more, bogata istorija, prijatna klima i relativno kratko putovanje avionom privlače sve veći broj turista, ali jedno od najčešćih pitanja pre polaska jeste – koliko košta letovanje na Malti i kakve su cene hrane, prevoza i smeštaja?

Iako važi za ostrvo sa višim standardom od većine zemalja regiona, Malta i dalje može biti pristupačna destinacija ako se putovanje dobro isplanira.

Koliko košta hrana na Malti?

Cene hrane zavise od toga da li kupujete u supermarketima ili jedete u restoranima.

U proseku možete očekivati:

  • kafa u kafiću: 2–3 evra
  • flaširana voda (1,5 l): 0,80–1,50 evra
  • hleb: 1,20–2 evra
  • litar mleka: 1,20–1,80 evra
  • deset jaja: 3–4 evra
  • kilogram piletine: 8–12 evra
  • kilogram lokalnog voća: 2–4 evra

Ručak u povoljnijem restoranu košta između 15 i 25 evra po osobi, dok večera u restoranu srednje kategorije za dve osobe najčešće iznosi 50 do 80 evra, bez skupljih vina.

Cene prevoza

Javni prevoz na Malti uglavnom funkcioniše autobusima, koji povezuju gotovo celo ostrvo.

Okvirne cene su:

  • pojedinačna karta: 2–3 evra
  • dnevna turistička karta: oko 7 evra
  • višednevne turističke karte često nude povoljnije opcije za obilazak.

Taksi je znatno skuplji, pa vožnja na kraćim relacijama može koštati 10 do 20 evra, dok su aplikacije za prevoz često povoljnije.

Koliko košta smeštaj?

Cena smeštaja zavisi od sezone i lokacije.

U glavnoj turističkoj sezoni:

  • hostel: 30–60 evra po noći
  • apartman: 80–150 evra
  • hotel sa četiri zvezdice: 150–250 evra
  • luksuzni hoteli: od 300 evra naviše

Najtraženije lokacije su Sliema, St. Julian's i Valletta, dok se nešto povoljniji smeštaj može pronaći na ostrvu Gozo.

Šta obavezno posetiti na Malti?

Malta nije poznata samo po plažama. Na relativno maloj površini nalazi se veliki broj istorijskih i prirodnih atrakcija.

Među najpoznatijima su:

  • Valletta – glavni grad pod zaštitom UNESCO-a, sa baroknim ulicama, tvrđavama i bogatom istorijom.
  • Mdina – nekadašnja prestonica poznata kao "Tihi grad", sa srednjovekovnim ulicama.
  • Ostrvo Gozo – mirniji deo Malte, idealan za ljubitelje prirode i ronjenja.
  • Comino i Blue Lagoon – jedna od najpoznatijih laguna Mediterana, poznata po tirkiznoj vodi.
  • St. Julian's – centar noćnog života, restorana i zabave.
  • Marsaxlokk – ribarsko mesto poznato po šarenim tradicionalnim čamcima i svežoj ribi.

Po čemu je Malta posebna?

Malta je jedna od najmanjih država u Evropi, ali ima izuzetno bogatu istoriju. Tokom vekova njome su vladali Feničani, Rimljani, Arapi, Normani, Vitezovi Svetog Jovana, Francuzi i Britanci, što se danas vidi u arhitekturi, kulturi i gastronomiji.

Na Malti su zvanični jezici malteški i engleski, zbog čega se turisti vrlo lako snalaze.

Ostrvo ima više od 300 sunčanih dana godišnje, a sezona kupanja traje od kasnog proleća do sredine jeseni. Zahvaljujući čistom moru i brojnim mestima za ronjenje, Malta se smatra jednom od najboljih evropskih destinacija za ljubitelje podvodnog sveta.

Posebnu popularnost stekla je i kao filmska lokacija. Ovde su snimani delovi brojnih svetski poznatih ostvarenja, uključujući scene iz serija i filmova poput Game of Thrones, Gladiator, Troy i Jurassic World Dominion.

Da li je Malta skupa za turiste?

U poređenju sa većinom zemalja Balkana, Malta jeste skuplja destinacija, ali je i dalje povoljnija od pojedinih zapadnoevropskih letovališta. Uz raniju rezervaciju avio-karata i smeštaja, kao i korišćenje javnog prevoza i kupovinu u supermarketima, moguće je organizovati odmor koji neće značajno opteretiti budžet.

Zbog kombinacije toplog mora, bogate istorije, sigurnosti, odlične povezanosti i velikog broja sunčanih dana, Malta ostaje jedna od najprivlačnijih destinacija za letovanje i gradski odmor na Mediteranu.

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