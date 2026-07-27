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Detaljan vodič za penzionere - kada stiže pomoć države, penzije i koje olakšice možete da koristite

Penzionerima stižu redovne penzije za jul, a najavljena je i pomoć do 35.000 dinara. Evo datuma isplate, ko dobija novac i koje pogodnosti dolaze.

Autor:  Dubravka Jovanović
27.07.2026.10:36
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Detaljan vodič za penzionere - kada stiže pomoć države, penzije i koje olakšice možete da koristite
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Milioni najstarijih građana Srbije uskoro mogu da očekuju više vrsta podrške – od redovne isplate penzija za jul, preko najavljene jednokratne pomoći, do jeftinijih lekova, vaučera za odmor i olakšica za račune. Najveća pažnja privlači pomoć koja bi najugroženijim penzionerima mogla da donese i do 35.000 dinara.

Penzionere u Srbiji tokom narednog perioda očekuje nekoliko važnih vesti. Pored redovne mesečne penzije, država je najavila veliki paket mera za poboljšanje životnog standarda građana, u okviru kojeg je značajan deo namenjen upravo najstarijim sugrađanima.

Ukupna vrednost paketa prema najavama prelazi 600 miliona evra, dok je za podršku penzionerima predviđeno oko 377,2 miliona evra.

Kada stižu penzije za jul 2026. godine?

Prema kalendaru isplate PIO fonda, penzioneri će julsku penziju dobijati prema kategoriji kojoj pripadaju.

Samostalne delatnosti

Prvi na redu su korisnici penzija iz kategorije samostalnih delatnosti.

  • 4. avgust 2026. godine – isplata na tekuće račune
  • Istog dana počinje i isplata putem pošte i na kućne adrese.

Vojni i poljoprivredni penzioneri

  • 5. avgust 2026. godine – počinje isplata za ovu kategoriju korisnika.

Zaposleni penzioneri

Najbrojnija grupa penzionera novac dobija poslednja.

  • 10. avgust 2026. godine – počinje isplata penzija za korisnike iz kategorije zaposlenih.

Istog dana počinje i isplata za penzionere sa prebivalištem u državama bivše Jugoslavije.

Najavljena pomoć za penzionere: Najviše dobijaju oni sa najmanjim primanjima

Pored redovne penzije, posebnu pažnju izazvala je najavljena jednokratna pomoć za penzionere.

Prema dostupnim informacijama, novac bi trebalo da dobije oko 1,66 miliona penzionera u Srbiji, a visina pomoći zavisiće od iznosa mesečne penzije.

Predložena raspodela izgleda ovako:

35.000 dinara pomoći

Najveći iznos namenjen je penzionerima koji primaju najniže penzije.

Ovu pomoć trebalo bi da dobiju korisnici čija su primanja na nivou minimalne penzije, koja iznosi oko 31.092 dinara.

27.500 dinara pomoći

Ovaj iznos namenjen je penzionerima čija su primanja iznad minimalne, ali ispod prosečne penzije.

U ovu grupu spadaju korisnici sa penzijama između oko 31.092 i 56.848 dinara.

20.000 dinara pomoći

Penzioneri sa primanjima iznad prosečne penzije trebalo bi da dobiju pomoć od 20.000 dinara.

Cilj ovakve raspodele jeste da najveću podršku dobiju građani sa najmanjim mesečnim primanjima.

Kada bi novac mogao da bude isplaćen?

Prema najavama, isplata pomoći trebalo bi da bude realizovana do sredine septembra.

Direktor PIO fonda Relja Ognjenović rekao je da se radi na pripremi potrebnih izmena kako bi pomoć mogla da bude isplaćena u planiranom roku.

I predsednik Srbije Aleksandar Vučić ranije je najavio da bi penzioneri novac mogli da očekuju tokom tog perioda.

Penzionere očekuju i jeftiniji lekovi

Za veliki broj najstarijih građana troškovi lekova predstavljaju jedno od najvećih mesečnih opterećenja.

Među najavljenim merama nalazi se i proširenje liste lekova koji se izdaju na recept, kao i smanjenje pojedinih doplata.

To bi moglo da znači manje izdatke za penzionere koji svakodnevno koriste terapije za hronične bolesti.

Pojedini lekovi koji su ranije koštali nekoliko hiljada dinara mogli bi da budu dostupniji po nižim cenama, čime bi se mesečni troškovi lečenja smanjili.

Novi vaučeri za odmor: Ko može da ih dobije?

Pored direktne finansijske pomoći, najavljena je i nova podela turističkih vaučera.

Plan je da bude obezbeđeno još 30.000 vaučera u vrednosti od 10.000 dinara.

Prema najavama, pravo bi mogli da imaju penzioneri čija mesečna primanja ne prelaze 80.000 dinara.

Vaučeri bi trebalo da se koriste za odmor u domaćim turističkim destinacijama.

Olakšice za struju i gas

Penzioneri koji imaju status energetski ugroženog kupca mogu da računaju na dodatnu podršku kod plaćanja računa.

Najavljeno je produženje mera koje omogućavaju dodatna umanjenja troškova električne energije i gasa.

Ova pomoć posebno je značajna za starije građane koji žive sami i imaju manje mesečne prihode.

Koje još pogodnosti mogu da koriste penzioneri?

Pored novčanih davanja, penzioneri mogu da ostvare i druga prava:

  • popuste preko penzionerskih kartica;
  • konkurse za besplatne banje i rehabilitaciju;
  • pomoć lokalnih samouprava;
  • povoljniji prevoz u pojedinim gradovima;
  • različite popuste u prodavnicama i uslužnim delatnostima.

Penzioneri čekaju potvrdu konačnih datuma i iznosa

Iako su najavljene mere izazvale veliko interesovanje, penzionerima ostaje da sačekaju konačne odluke nadležnih institucija koje će potvrditi tačan datum isplate pomoći, kriterijume i način prijave.

Do tada, najvažnije informacije za najstarije građane ostaju redovna isplata penzija, praćenje obaveštenja PIO fonda i korišćenje svih dostupnih pogodnosti.

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