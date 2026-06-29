Kako se navodi, za ulazak u Grčku preko graničnog prelaza Evzoni čeka se oko sat i po, dok se na prelazu Dojran zadržavanja kreću oko jednog sata.

Istovremeno, velike gužve zabeležene su i na ulazu u Bugarsku. Na graničnom prelazu Gradina putnici čekaju oko tri sata.

Platforma je uz objavljeni video apelovala na vozače da se pre polaska informišu o stanju na putevima i graničnim prelazima, kao i da računaju na duža zadržavanja zbog pojačanog intenziteta saobraćaja u jeku letnje turističke sezone.

S obzirom na početak nedelje i smenu turista, očekuje se da će povećan broj vozila na najfrekventnijim graničnim prelazima potrajati i tokom dana.



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