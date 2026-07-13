U ovim državama nema EES sistema za građane Srbije

U pojedine zemlje Srbi i dalje mogu da putuju bez EES kontrole, a negde je dovoljna čak i važeća lična karta.

Novi Entry/Exit System (EES) namenjen je evidentiranju državljana zemalja koje nisu članice Evropske unije prilikom ulaska u šengenski prostor. Umesto pečata u pasošu, putnici prolaze kroz biometrijsku registraciju koja podrazumeva proveru putnih dokumenata, fotografisanje i uzimanje otisaka prstiju.

Međutim, veliki broj destinacija koje građani Srbije tradicionalno biraju za letovanje nije deo Šengena, pa se na njihovim granicama i dalje primenjuju dosadašnja pravila.

Crna Gora i BiH – do mora i sa ličnom kartom

Crna Gora i dalje ostaje jedna od najpopularnijih destinacija među turistima iz Srbije.

Za ulazak nije potrebna viza, niti se primenjuje EES sistem, a građani Srbije mogu da putuju isključivo sa važećom ličnom kartom.

Ista pravila važe i za Bosnu i Hercegovinu. Iako ima samo jedan izlaz na more – Neum, ova destinacija i dalje privlači određeni broj turista iz Srbije, a za prelazak granice dovoljna je lična karta.

Albanija sve popularniji izbor

Albanija poslednjih godina beleži sve veći broj turista iz Srbije, naročito zbog letovališta kao što su Saranda, Ksamil i Drač.

Pošto nije članica Šengena, na njenim granicama ne primenjuje se EES sistem. Građanima Srbije nije potrebna viza za turistički boravak, a u zemlju mogu da uđu i sa važećom ličnom kartom.

Turska bez EES sistema, ali uz pasoš

Turska je među najtraženijim destinacijama za letovanje građana Srbije.

Za turistički boravak do 90 dana nije potrebna viza, ali je za ulazak obavezan važeći pasoš.

Kako Turska nije deo Šengena, putnici ne prolaze kroz EES proceduru, bez obzira na to da li putuju avionom ili autobusom do letovališta poput Kušadasija, Marmarisa ili Bodruma.

Gde važi novi EES sistem?

Novi sistem ulaska i izlaska primenjuje se isključivo na spoljnim granicama šengenskog prostora.

To znači da će građani Srbije koji putuju u zemlje poput Grčke, Italije, Španije, Francuske, Hrvatske ili drugih država članica Šengena prilikom ulaska prolaziti kroz novu biometrijsku proceduru, dok za zemlje van Šengena i dalje važe dosadašnja pravila ulaska.

Zbog toga je pre svakog putovanja preporučljivo proveriti da li je zemlja u koju putujete deo šengenskog prostora i koji su uslovi za ulazak, kako biste izbegli zadržavanja na granici i neprijatna iznenađenja na početku odmora.

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