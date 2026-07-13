EUR EUR 117,01 117,36din 117,72
USD USD 102,24 102,55din 102,85
CAD CAD 72,23 72,44din 72,66
AUD AUD 71,11 71,32din 71,53
GBP GBP 137,31 137,72din 138,13
CHF CHF 127,09 127,47din 127,86
KURSNA LISTA

Turizam

U ovim državama nema EES sistema za građane Srbije

Građani Srbije koji ovog leta putuju u inostranstvo već se susreću sa novim pravilima na spoljnim granicama Evropske unije. Sistem ulaska i izlaska (EES) postepeno zamenjuje pečatiranje pasoša, ali ova procedura ne važi za sve omiljene letnje destinacije. 

Autor:  Nina Stojanović
13.07.2026.13:00
0
U ovim državama nema EES sistema za građane Srbije
Foto: Shutterstock / Ivan Marc
"Obratite se PR službi" - iz Viz era ostali bez odgovora na ključna pitanja o bezbednosti putnika
Foto: Editorial/Real_life_photo/Shutterstock
 "Obratite se PR službi" - iz Viz era ostali bez odgovora na ključna pitanja o bezbednosti putnika
Prethodna vest
Nove zabrane zbog afričke kuge - kazne će biti maksimalne, nekima će trajno zabraniti da gaje svinje
Foto: VaniaM/Shutterstock
 Nove zabrane zbog afričke kuge - kazne će biti maksimalne, nekima će trajno zabraniti da gaje svinje
Sledeća vest

U pojedine zemlje Srbi i dalje mogu da putuju bez EES kontrole, a negde je dovoljna čak i važeća lična karta.

Novi Entry/Exit System (EES) namenjen je evidentiranju državljana zemalja koje nisu članice Evropske unije prilikom ulaska u šengenski prostor. Umesto pečata u pasošu, putnici prolaze kroz biometrijsku registraciju koja podrazumeva proveru putnih dokumenata, fotografisanje i uzimanje otisaka prstiju.

Međutim, veliki broj destinacija koje građani Srbije tradicionalno biraju za letovanje nije deo Šengena, pa se na njihovim granicama i dalje primenjuju dosadašnja pravila.

Crna Gora i BiH – do mora i sa ličnom kartom

Crna Gora i dalje ostaje jedna od najpopularnijih destinacija među turistima iz Srbije.

Za ulazak nije potrebna viza, niti se primenjuje EES sistem, a građani Srbije mogu da putuju isključivo sa važećom ličnom kartom.

Ista pravila važe i za Bosnu i Hercegovinu. Iako ima samo jedan izlaz na more – Neum, ova destinacija i dalje privlači određeni broj turista iz Srbije, a za prelazak granice dovoljna je lična karta.

Albanija sve popularniji izbor

Albanija poslednjih godina beleži sve veći broj turista iz Srbije, naročito zbog letovališta kao što su Saranda, Ksamil i Drač.

Pošto nije članica Šengena, na njenim granicama ne primenjuje se EES sistem. Građanima Srbije nije potrebna viza za turistički boravak, a u zemlju mogu da uđu i sa važećom ličnom kartom.

Turska bez EES sistema, ali uz pasoš

Turska je među najtraženijim destinacijama za letovanje građana Srbije.

Za turistički boravak do 90 dana nije potrebna viza, ali je za ulazak obavezan važeći pasoš.

Kako Turska nije deo Šengena, putnici ne prolaze kroz EES proceduru, bez obzira na to da li putuju avionom ili autobusom do letovališta poput Kušadasija, Marmarisa ili Bodruma.

Gde važi novi EES sistem?

Novi sistem ulaska i izlaska primenjuje se isključivo na spoljnim granicama šengenskog prostora.

To znači da će građani Srbije koji putuju u zemlje poput Grčke, Italije, Španije, Francuske, Hrvatske ili drugih država članica Šengena prilikom ulaska prolaziti kroz novu biometrijsku proceduru, dok za zemlje van Šengena i dalje važe dosadašnja pravila ulaska.

Zbog toga je pre svakog putovanja preporučljivo proveriti da li je zemlja u koju putujete deo šengenskog prostora i koji su uslovi za ulazak, kako biste izbegli zadržavanja na granici i neprijatna iznenađenja na početku odmora.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Ekspo
 

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na TiktokuFejsbuku i na našoj Instagram stranici

 
Srbija putnici EES sistem

Povezane vesti

Mladi ovog leta biraju posao umesto odmora - satnica ide i do 800 dinara
Foto: Shutterstock / Yaroslav Astakhov

Mladi ovog leta biraju posao umesto odmora - satnica ide i do 800 dinara

15:59 | 0
Nove zabrane zbog afričke kuge - kazne će biti maksimalne, nekima će trajno zabraniti da gaje svinje
Foto: VaniaM/Shutterstock

Nove zabrane zbog afričke kuge - kazne će biti maksimalne, nekima će trajno zabraniti da gaje svinje

13:40 | 0
Od sutra jeftinije gorivo u Srbiji - Vlada smanjila akcize za 10 odsto
Foto: Editorial/Nikola Fific/Shutterstock

Od sutra jeftinije gorivo u Srbiji - Vlada smanjila akcize za 10 odsto

13:41 | 0
MMF prognozira veliki rast Srbije - do 2031. među pet najbrže rastućih ekonomija Evrope
Foto: Editorial/Andriy Blokhin/Shutterstock

MMF prognozira veliki rast Srbije - do 2031. među pet najbrže rastućih ekonomija Evrope

11:54 | 0
Srbija dobila novi pasoš - pogledajte kako izgleda, šta se promenilo i koliko ćete platiti
Foto: Bizportal

Srbija dobila novi pasoš - pogledajte kako izgleda, šta se promenilo i koliko ćete platiti

09:09 | 0
Komentari (0)

Turizam

Jedna greška pred odlazak na more može da vas košta stotine evra
Foto: Shutterstock / Pixel-Shot

Jedna greška pred odlazak na more može da vas košta stotine evra

11:28 Turizam
Objavljen veliki cenovnik srpskih banja - dan već od 4.300 dinara, u ovim lečilištima penzioneri mogu da plate i na 12 rata
Editorial credit: Nenadmil / Shutterstock.com

Objavljen veliki cenovnik srpskih banja - dan već od 4.300 dinara, u ovim lečilištima penzioneri mogu da plate i na 12 rata

10:21 Turizam
Da li je Hrvatska zaista skuplja od Španije
Foto: Editorial/Angela Cini/Shutterstock

Da li je Hrvatska zaista skuplja od Španije

09:31 Turizam
Polomili televizor, tražili povraćaj novca i ostavili lošu ocenu - gazdarica otkrila šta sve trpe iznajmljivači
Foto: kovop/shutterstock

Polomili televizor, tražili povraćaj novca i ostavili lošu ocenu - gazdarica otkrila šta sve trpe iznajmljivači

08:19 Turizam
Voda šest evra, ručak papreno skup - turisti upoređuju Hrvatsku, Francusku i Grčku
Foto: Editorial/kateafter/shutterstock

Voda šest evra, ručak papreno skup - turisti upoređuju Hrvatsku, Francusku i Grčku

15:31 Turizam
Nije banja, nije spa centar - jadranska plaža na kojoj ljudi leže u vrelom pesku zbog bolova
Foto: Editorial credit/belizar/shutterstock

Nije banja, nije spa centar - jadranska plaža na kojoj ljudi leže u vrelom pesku zbog bolova

12:43 Turizam
Turisti ne veruju svojim očima - za apartman bez klime i interneta u Splitu traže 700 evra
Foto: Editorial/Arcady/Shutterstock

Turisti ne veruju svojim očima - za apartman bez klime i interneta u Splitu traže 700 evra

08:32 Turizam
Paprene cene - grad sa najvišom turističkom taksom u Evropi
Foto: Editorial/Arcady/Shutterstock

Paprene cene - grad sa najvišom turističkom taksom u Evropi

13:31 Turizam
Plaža u Grčkoj gde se turisti mažu glinom iz stena - krije prirodni spa kakav nema svako ostrvo
Foto: Georgios Alexandris/Shutterstock

Plaža u Grčkoj gde se turisti mažu glinom iz stena - krije prirodni spa kakav nema svako ostrvo

12:12 Turizam
Na ovom hrvatskom ostrvu možete jahati konje u moru i osvojiti najviši vrh automobilom
Foto: Ivan Moreno sl/Shutterstock

Na ovom hrvatskom ostrvu možete jahati konje u moru i osvojiti najviši vrh automobilom

08:34 Turizam

Najnovije

Najčitanije

13min

Jedna greška može preko noći da isprazni akumulator - ujutru vas čeka neprijatno iznenađenje

1H

Kolekcionari za ove retke primerke daju i više od 1.000 evra

2H

Mask nazvao Altmana prevarantom, odgovor stigao odmah

2H

Od 1. oktobra 65.000 dinara mesečno za roditelje negovatelje

3H

Mladi ovog leta biraju posao umesto odmora - satnica ide i do 800 dinara

1D

Nije banja, nije spa centar - jadranska plaža na kojoj ljudi leže u vrelom pesku zbog bolova

23H

Ulice su im čiste kao apoteka - turistima je ulaz zabranjen nedeljom

1D

Srbija dobila novi pasoš - pogledajte kako izgleda, šta se promenilo i koliko ćete platiti

1D

Mađarska poslala jasnu poruku Briselu - "Nećemo slati oružje Ukrajini"

1D

Od sutra jeftinije gorivo u Srbiji - Vlada smanjila akcize za 10 odsto

Vidi sve

Vremenska prognoza

Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,01 117,36 117,72
USD USD 102,24 102,55 102,85
CAD CAD 72,23 72,44 72,66
AUD AUD 71,11 71,32 71,53
GBP GBP 137,31 137,72 138,13
CHF CHF 127,09 127,47 127,86

Kripto valute

Valuta Cena (EUR)
BTC BTC 55.563,00 €
ETH ETH 1.582,76 €
LTC LTC 38,50 €
DOT DOT 0,73 €
BCH BCH 210,76 €
LINK LINK 7,00 €
BNB BNB 502,04 €
XMR XMR 284,24 €
Powered by CoinGecko API