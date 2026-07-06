Lamer je naveo i da EU već sarađuje sa državama članicama kako bi se rešili operativni problemi na graničnim prelazima, uključujući nedostatak osoblja i potrebu za većim brojem tehničke opreme.



Najavio je da će se sutra najverovatnije održati sastanak sa predstavnicima avio-indistrije na tehničkom nivou kako bi razgovarali o svim izazovima ovog sistema.



Prema njegovim rečima već sada se vide benefiti od uvođenja EES sistema.



"Imamo novi sistem koji nam pomaže da identifikujemo biometrijske podatke i međusobno ih proverimo. To nije nešto što smo mogli da uradimo pre po starom sistemu, gde smo imali ove pečate. A sada već imamo 1.000 osoba u par meseci koje smo identifikovali kao bezbednosne rizike, a koje kao rezultat toga nisu ušle u EU. Ali naravno, takođe veoma pažljivo pratimo kako novi sistem funkcioniše u praksi i ulažu se svi napori da se ograniči uticaj na putnike izvan EU", rekao je on.



Do sada je, dodaje na 1.500 graničnih prelaza u 29 zemalja, koje su obuhvaćene sistemom, registrovano više od 110 miliona ulazaka i izlazaka, ali i da se većina izazova ne odnosi na sam sistem EES, već na strukturne probleme koji su i pre uvođenja sistema postojali, poput nedostatka osoblja.



"Mislim da je vrlo važno naglasiti da je i Fronteks spreman da rasporedi osoblje na najprometnije aerodrome. Fronteks će takođe da bude spreman da pomogne u uvođenju nove aplikacije za predregistraciju koja je razvijena za sve države članice", rekao je on.



Potvrdio je i novinarske navode da i Fronteks može da pomogne raspoređivanjem svojih graničnih službenika, ali isključivo na zahtev država članica, koje ostaju nadležne za kontrolu granica.



Najavljeno je i da će Evropska komisija uskoro organizovati tehnički brifing o EES-u, kako bi se detaljnije objasnile mogućnosti sistema, fleksibilnosti u njegovoj primeni i praktični izazovi na terenu.



Lamer je odbacio navode novinara da novi sistem sistematski produžava čekanja za putnike i stvara probleme i za građane Unije, naglašavajući da mnogi problemi na granicama postoje i nezavisno od primene EES-a, dok je istovremeno poručio da on donosi značajne benefite za bezbednost građana EU.



U slučajevima kada dođe do preopterećenja, nacionalne vlasti imaju ovlašćenje da na licu mesta privremeno obustave dodatnu biometrijsku registraciju, poput uzimanja fotografija i otisaka prstiju, ali uz obavezno sprovođenje standardne granične kontrole, napominje Lamer, piše B92.



Komisija je naglasila da se time ne ukida kontrola granice, već se samo prilagođava tempo registracije kako bi se izbegla prevelika zadržavanja putnika.



Na pitanje ko odlučuje o privremenoj obustavi sistema ako se pokaže da je preopterećen i da ne funkcioniše Lamer je rekaoda je to na nacionalnim vlastima.



"Kada vidite da postoji situacija sa vremenima čekanja koja prevazilaze normalno vreme, tada morate da odlučite na licu mesta da li može da se dogodi suspenzija biometrijske registracije", rekao je on.



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