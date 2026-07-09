U zajedničkom pismu upućenom komesaru za unutrašnje poslove Magnusu Bruneru, Belgija, Francuska, Nemačka, Grčka, Italija, Malta, Holandija, Portugal i Švajcarska navode da su prvi meseci rada sistema pokazali "značajne teškoće" koje ne bi trebalo potcenjivati, objavio je briselski Politiko.



Zemlje su istakle podršku novom sistemu ulaska i izlaska, ali traže da državama članicama bude omogućeno da i posle 6. septembra ove godine nastave da koriste mehanizam za vanredne situacije, čije je ukidanje trenutno planirano za taj datum.



Taj mehanizam omogućava graničnim službama da, u izuzetnim okolnostima, privremeno obustave prikupljanje biometrijskih podataka, poput otisaka prstiju i skeniranja lica, kako bi se izbegle velike gužve na graničnim prelazima, uz nastavak registracije svih putnika koji ulaze i izlaze iz Šengenskog prostora.



Portparol Evropske komisije Markus Lamert rekao je da Komisija pozdravlja posvećenost država članica punoj primeni sistema EES i sistematskoj registraciji svih putnika izvan Evropske unije.



On je naveo da postojeća pravila već predviđaju određene fleksibilnosti, uključujući mogućnost privremene obustave prikupljanja biometrijskih podataka u vanrednim situacijama, i dodao je da Komisija ostaje u bliskom kontaktu sa državama koje se suočavaju sa poteškoćama na pojedinim graničnim prelazima.



Evropska komisija za sada nije nagovestila da planira produženje važenja postojećih fleksibilnih mera nakon 6. septembra.



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