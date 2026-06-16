Ključ bezbrižnog leta sa decom leži u balansu između dobre putne mreže, lako dostupnih plaža sa plićakom i raznovrsne ponude smeštaja koja može da isprati različite porodične budžete.

Opšti savet stručnjaka sa portal Travel.gr je da se porodice češće opredeljuju za veća ostrva, jer ona nude sigurnost u vidu bolje zdravstvene zaštite, učestalih trajektnih linija i sadržaja koji će animirati decu čak i kada nisu u vodi.

Naksos

Ako tražite esenciju Kiklada, ali bez stresa koji nose prenatrpane turističke destinacije, Naksos je nezaobilazna stanica. Kao najveće ostrvo ovog arhipelaga, Naksos je pravi raj za roditelje sa malom decom, pre svega zahvaljujući beskrajnoj obali koja se proteže od Agios Georgiosa do Plake. Ovde su plaže sinonim za bezbednost - pesak je sitan, a more plitko desetinama metara od obale, što roditeljima omogućava preko potreban predah dok se najmlađi igraju u pesku. Hora (glavni grad ostrva) sa svojim srednjovekovnim zamkom i čuvena Portara nude idealnu scenografiju za večernje šetnje, dok sela u unutrašnjosti poput Apirantosa pružaju uvid u autentični grčki život.

Limnos

Sa druge strane, na severoistoku Egeja nalazi se Limnos, ostrvo koje osvaja svojom tišinom i specifičnim vulkanskim pejzažom. Limnos je idealan za porodice koje vole istraživanje. Deca će biti oduševljena dvorcem u Mirini gde se slobodno šetaju jeleni, dok će roditelji ceniti mirne uvale sa belim peskom poput plaže Zematas. Za razliku od užurbanih južnih ostrva, Limnos nudi osećaj prostranstva i slobode, gde su peščane dine i kamena sela deo svakodnevne avanture.

Krf

Na drugom kraju Grčke, Krf dominira Jonskim morem kao destinacija koja nudi vrhunsku infrastrukturu. Ovo ostrvo je savršen izbor za one koji ne žele da prave kompromise sa komforom. Veliki hotelski rizorti na Krfu često imaju razrađene dečije klubove i animacijske programe, ali prava lepota ostrva leži u njegovoj istoriji. Šetnja starim gradom pod zaštitom UNESCO-a, poseta palati Ahileon ili istraživanje vrtova Mon Reposa, gde raste preko dve hiljade retkih biljnih vrsta, učiniće odmor sadržajnim. Plaže poput Glifade i Paleokastrice nude kristalnu vodu i mnoštvo sportova na vodi, što je posebno privlačno porodicama sa tinejdžerima.

Samos

Samos, s druge strane, nudi potpuno drugačiji ambijent – to je ostrvo bujne vegetacije i bogate antičke istorije. Rodno mesto Pitagore i boginje Here spaja edukativne elemente sa prirodnim lepotama. Plaže kao što su Potami ili Pitagorio nisu samo mesta za kupanje, već kapije ka skrivenim vodopadima i pećinama. Samos je poznat po tome što je izuzetno "budžetski prijateljski" nastrojen, pa se ovde može pronaći kvalitetan smeštaj i vrhunska hrana po cenama koje su znatno povoljnije u poređenju sa mondenskim letovalištima.

Kitira

Za one koji žele da pobegnu od svega, a da pritom imaju sve pogodnosti na dohvat ruke, Kitira je savršen kompromis. Smeštena na mestu gde se spajaju Jonsko, Egejsko i Kritsko more, Kitira je ostrvo koje nudi sve od mletačkih tvrđava do bajkovitih vodopada u selu Milopotamos. Ono što Kitiru čini posebnom za porodice jeste njena pitomost.

Iako je ostrvo veliko, saobraćaj je umeren, a plaže poput Diakoftija nude tirkiznu, plitku vodu koja podseća na bazen, idealnu za prve plivačke korake. Večeri u Hori, sa pogledom na more i mirisom domaće kuhinje iz lokalnih taverni, zaokružuju sliku idealnog porodičnog letovanja koje se dugo pamti.Bez obzira na to koji od ovih pet bisera odaberete, ključ uspeha je u laganom tempu, piše Juronjuz.

Svako od ovih ostrva nudi jedinstvenu kombinaciju prirode, istorije i zabave, dokazujući da porodični odmor u Grčkoj može biti podjednako opuštajući i za decu i za roditelje.

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