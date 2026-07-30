Turista pokazao šta je dobio za 105 evra noćenja - fotografija izazvala buru na mrežama

Visoke cene turističkog smeštaja u Hrvatskoj već godinama izazivaju brojne reakcije gostiju, a nova objava na društvenim mrežama ponovo je otvorila pitanje – da li kvalitet usluge prati iznose koje turisti plaćaju, piše Dnevno.

Jedan gost koji je boravio u Zadru objavio je fotografiju iz apartmana na kojoj se vidi neobično rešenje za pokvaren vodokotlić. Umesto popravke, problem je privremeno rešen tako što je crevo iz kotlića izvučeno i spušteno u lavor kako bi voda mogla da otiče.

Kako je naveo korisnik Reddita, cena smeštaja iznosila je 105 evra po noći.

Vlasnici rekli da kvar nisu stigli da poprave

Prema njegovim rečima, vlasnici smeštaja objasnili su da je kvar nastao dan ranije i da nisu uspeli da ga otklone pre dolaska gosta.

"Navodno se juče pokvarilo i nisu stigli da poprave", napisao je uz fotografiju.

Upravo taj detalj izazvao je najviše reakcija, jer su mnogi korisnici ocenili da jednodnevni kvar ne bi trebalo da bude razlog da gost dobije ovakvo privremeno rešenje, posebno kada plaća više od 100 evra za jednu noć.

Gosti kritikovali odnos prema turistima

Objava je brzo privukla pažnju i veliki broj komentara.

Pojedini korisnici savetovali su gostu da se obrati platformi preko koje je rezervisao smeštaj i zatraži povraćaj dela novca.

"Pošalji Bookingu i traži refundaciju", napisao je jedan korisnik.

Drugi su ironično komentarisali situaciju:

"A da ti zaboraviš da platiš?"

Mnogi su istakli da im je teško da prihvate objašnjenje da nije bilo vremena za popravku tako jednostavnog kvara.

"Jednu cev zameniti nisu stigli...", napisao je jedan od učesnika rasprave.

Cene apartmana ponovo pod lupom

Ovaj slučaj ponovo je pokrenuo širu raspravu o odnosu cene i kvaliteta turističkog smeštaja na Jadranu.

Dok vlasnici apartmana često ističu visoke troškove održavanja, poreze i sezonske izazove, gosti sve češće očekuju da usluga odgovara ceni koju plaćaju.

Posebno tokom letnje sezone, kada noćenje u popularnim destinacijama može koštati i nekoliko stotina evra, turisti očekuju osnovne uslove i brzo rešavanje problema.

"Ovo nije jedini slučaj", tvrde pojedini korisnici

U komentarima su se pojavili i oni koji tvrde da ovakve situacije nisu retkost na tržištu privatnog smeštaja.

Jedan korisnik naveo je da se u pojedinim turističkim mestima izdaju apartmani sa visokim cenama, iako kvalitet nije uvek na odgovarajućem nivou.

"Treba malo raditi u renti da se vidi šta se sve daje u najam i koliko se naplaćuje. Ovo je još i sitnica", napisao je jedan učesnik rasprave.

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