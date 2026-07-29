Albanija, destinacija koju su poslednjih godina često nazivali "evropskim Maldivima" zbog belog peska i tirkiznog mora, našla se na samom dnu liste po kvalitetu vode za kupanje u Evropi.

Prema istraživanju britanske organizacije Which?, Albanija ima najzagađenije more na kontinentu. Analiza je obuhvatila 22.289 izveštaja Evropske agencije za životnu sredinu (EEA) o kvalitetu voda za kupanje, piše Miror.

Dok je 96 odsto plaža u Evropskoj uniji ispunilo minimalne standarde, u Albaniji je samo 16,8 odsto plaža dobilo ocenu "odlično". Čak 23 odsto plaža ima loš kvalitet vode, što ukazuje na značajno prisustvo fekalnih bakterija.

Inače, ni Hrvatska nije najsrećnije prošla na ovoj listi - po kvalitetu vode pala je s 5. na 12. mesto u odnosu na prošlu godinu.

More se zagađuje usled izlivanja kanalizacije i poljoprivrednog otpada, što dovodi do pojave bakterija poput E. coli i crevnih enterokoka. Ipak, pojedini delovi Albanije imaju vodu odličnog kvaliteta, među njima selo Dermi i grad Valona, treći po veličini u zemlji.

"Smeće je svuda i ne postoji nikakva služba za čišćenje. Ploče na glavnoj ulici su polomljene, svuda su rupe i otvoreni šahtovi. Visoke zgrade su prazne, neokrečene i ispucale. Plaža je puna smeća", napisao je na sajtu TripAdvisor jedan korisnik, a prenosi Miror.

Posebno razočaranje za mnoge predstavlja Ksamil, poznat po fotografijama visećih mreža nad morem - novi snimci prikazuju pocepane mreže, polomljen mobilijar i prepune kante za otpatke. Ova plaža ima prosečnu ocenu od svega 2,7 zvezdica.

"Plaža je potpuno privatizovana. Nema mesta osim ako ne platite 10 evra za gužvu na ležaljkama, koje su na cm jedna od druge. Društvene mreže su je previše "naduvale" - bolje je preskočiti", navodi se u jednoj recenziji iz septembra 2025. godine.

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