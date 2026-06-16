Iako statistika pokazuje da oko 80 odsto građana Srbije redovno uplaćuje polisu, svaki peti turista i dalje svesno rizikuje finansijsku katastrofu odlazeći na put bez ikakve zaštite.

Cena polise naspram troškova lečenja

Glavni argument za izbegavanje osiguranja je najčešće ušteda, ali brojke govore suprotno. Za četvoročlanu porodicu, polisa koja pokriva 10 do 12 dana letovanja košta između 40 i 50 evra.



Sa druge strane, taj minimalni ulog obezbeđuje pokriće bolničkih i vanbolničkih troškova u visini od 35.000 do 40.000 evra.



Poređenja radi, troškovi lečenja u inostranstvu su višestruko veći nego u Srbiji. Ekstremni primeri iz prakse pokazuju da obična, ali komplikovana upala pluća na letovanju u Turskoj može koštati i preko 50.000 evra ukoliko pacijent nema osiguranje, prenosi Tanjug.



U takvim situacijama, turisti su prinuđeni da sami snose troškove lekara, lekova i bolničkog boravka, što često vodi do ozbiljnih finansijskih problema.

Šta sve pokriva standardna polisa?

Putno osiguranje nije namenjeno samo za teške slučajeve, već pruža zaštitu od niza nepredviđenih situacija koje mogu pokvariti odmor. Standardni paket obično obuhvata:



- Sunčanicu i stomačne tegobe.



- Akutne stomatološke probleme.



- Povrede ekstremiteta ili zglobova.



- Preglede lekara specijalista i nabavku lekova



- Transport pacijenta do mesta prebivališta (zavisno od paketa).



U slučaju bilo kakvog problema, najvažnije je odmah kontaktirati kol centar osiguravajuće kuće čija će vas služba uputiti u najbližu adekvatnu zdravstvenu ustanovu.

Na šta obratiti pažnju: Hronične bolesti i sport

Postoje situacije koje zahtevaju dodatnu pažnju prilikom kupovine polise kako ne bi došlo do neprijatnih iznenađenja:



Hronični bolesnici: Neophodno je naglasiti postojanje hronične bolesti. Cena polise će biti neznatno viša, ali je to jedini način da osiguranje pokrije eventualne komplikacije tog stanja u inostranstvu.



Aktivni odmor: Ukoliko planirate bavljenje ekstremnim sportovima ili aktivnostima poput ronjenja, paraglajdinga ili vožnje skutera, obična polisa to ne pokriva. Za ove aktivnosti potrebna je doplata kako bi eventualne povrede bile obuhvaćene osiguranjem.



Dodatna zaštita za "mirnu glavu"



Pored zdravstvenog, preporučuje se razmatranje još dve vrste osiguranja koje mogu spasiti vaš budžet:



Osiguranje od otkazivanja aranžmana: Vraća veći deo uplaćenog novca ukoliko zbog bolesti ili opravdanih razloga morate da odustanete od puta u poslednji čas.



Osiguranje prtljaga: Štiti vas od troškova i neprijatnosti u slučaju gubitka ili slanja kofera na pogrešnu destinaciju.



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